Источник: «Барселона» начала переговоры с Хави

Главный тренер «Аль-Садда»может возглавить, сообщает катарское издание ARA

По информации источника, в ближайшие дни встречу с 41-летним специалистом проведет президент сине-гранатовых Жоан Лапорта. Стороны будут определять условия возвращения испанца в команду.

Хави хочет иметь свою команду и контролировать некоторые другие сферы, например, методологию и медицину. С директором Матеу Алемани Хави уже провел переговоры о кадровом планировании

В мае «Аль-Садд» объявил о продлении контракта с Хави до 2023 года. Тренер работает в катарском клубе с 2019-го и выиграл вместе с ним национальный чемпионат и Кубок страны.

Хави является воспитанником «Барселоны», он играл за каталонцев с 1998 по 2015 год. Он восемь раз становился чемпионом Испании, трижды брал Кубок страны и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.