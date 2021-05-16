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    Источник: «Барселона» начала переговоры с Хави

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    Главный тренер «Аль-Садда» Хави может возглавить «Барселону», сообщает катарское издание ARA.

    Хави
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    Хави

    По информации источника, в ближайшие дни встречу с 41-летним специалистом проведет президент сине-гранатовых Жоан Лапорта. Стороны будут определять условия возвращения испанца в команду.

    Хави хочет иметь свою команду и контролировать некоторые другие сферы, например, методологию и медицину. С директором Матеу Алемани Хави уже провел переговоры о кадровом планировании

    В мае «Аль-Садд» объявил о продлении контракта с Хави до 2023 года. Тренер работает в катарском клубе с 2019-го и выиграл вместе с ним национальный чемпионат и Кубок страны.

    Хави является воспитанником «Барселоны», он играл за каталонцев с 1998 по 2015 год. Он восемь раз становился чемпионом Испании, трижды брал Кубок страны и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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