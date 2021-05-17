Ловрен, Влашич и Пашалич — в заявке Хорватии на Евро-2020

Вратари: Ловре Калинич («Хайдук» Сплит), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон Таун», Англия).
Защитники: Домагой Вида («Бешикташ», Турция), Деян Ловрен («Зенит», Россия), Шиме Врсалько («Атлетико» Мадрид, Испания), Борна Баришич («Рейнджерс», Шотландия), Дуе Чалета-Цар («Марсель», Франция), Йосип Юранович («Легия», Польша), Домагой Брадарич («Лилль», Франция), Миле Шкорич («Осиек»), Йошко Гвардиол («Динамо» Загреб).
Полузащитники: Лука Модрич («Реал» Мадрид, Испания), Матео Ковачич («Челси», Англия), Марсело Брозович («Интер», Италия), Милан Бадель («Дженоа», Италия), Марио Пашалич («Спартак», Россия), Никола Влашич (ЦСКА, Россия), Лука Иванушец («Динамо» Загреб).
Нападающие: Иван Перишич («Интер», Италия), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Анте Ребич («Милан», Италия), Йосип Брекало («Вольфсбург», Германия), Бруно Петкович, Мислав Оршич (оба — «Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна», Испания).
Резерв: Филип Уремович («Рубин», Россия), Марко Ливайя («Хайдук»), Тома Башич («Бордо», Франция), Марин Понграчич («Вольфсбург»), Кристиян Ловрич («Горица»), Ловро Майер («Динамо» Загреб), Ивица Ивушич («Осиек»), Никола Моро («Динамо», Россия).
На групповом этапе хорваты сыграют с командами Англии, Шотландии и Чехии.