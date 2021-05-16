«Тамбов» — «Зенит»: счет 1:5, обзор голов

В матче заключительного 30 тура РПЛразгромилсо счетом 5:1.

Главным героем встречи стал Артем Дзюба, на счету которого четыре мяча. Таким образом, форвард стал лучшим бомбардиром сезона РПЛ.

У «Волков» гол забил Кирилл Климов, а Варход Васиев оформил автогол.

Футбол. Россия. Премьер-лига Тамбов — Зенит 1:5 Голы: 0:1 Артём Дзюба (11'), 1:1 Kirill Klimov (45'), 1:2 Артём Дзюба (55'), 1:3 Артём Дзюба (72'), 1:4 Артём Дзюба (74'), 1:5 Farkhod Vasiev (автогол) (90') Тамбов: Rodion Syamuk, Alexander Denisov, Denis Kaykov (Moris Nusuev, 81'), Илья Мартынов (Zurab Gigashvili, 59'), Кэтэлин Карп (Никита Дроздов, 59'), Dmitri German, Юрий Бавин, Kirill Klimov (Антон Терехов, 64'), Владислав Карапузов, Farkhod Vasiev, Artem Arhipov (Said-Ali Akhmaev, 82') Зенит: Даниил Одоевский, Дмитрий Чистяков (Данил Круговой, 59'), Вячеслав Караваев, Юрий Жирков (Даниил Шамкин, 60'), Danila Khotulev, Далер Кузяев (Sergey Chibisov, 78'), Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Александр Ерохин (Kirill Kravtsov, 46'), Магомед Оздоев (Saba Sazonov, 74'), Артём Дзюба Предупреждение: Магомед Оздоев (45')

«Зенит» закончил сезон на первой позиции с 65 очками. «Тамбов» остался на дне и вылетает из РПЛ с 13 баллами на счету.

В другом матче «Рубин» не смог одолеть дома «Ротор», сыграв вничью 1:1.

Счет открыли гости благодаря голу Фламариона, однако Джордже Деспотович сравнял на последних минутах ударом с пенальти.

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Ротор 1:1 Голы: 0:1 Flamarion (пенальти) (79'), 1:1 Джордже Деспотович (пенальти) (90') Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт (Иван Игнатьев, 85'), Силвие Бегич, Георгий Зотов, Илья Самошников, Дарко Йевтич, Олег Шатов (Михаил Костюков, 74'), Денис Макаров, Оливер Абильгор, Солтмурад Бакаев, Джордже Деспотович (Леон Мусаев, 90') Ротор: Josip Condric, Сергей Макаров, Данил Степанов, Седрик Гогуа Куаме, Азат Байрыев, Nikolay Kipiani (Евгений Песегов, 83'), Олег Игоревич Алейник, Илья Жигулёв (Камиль Муллин, 89'), Зурико Давиташвили (Соломон Кверквелия, 85'), Flamarion, Aleksey Shchetkin Предупреждения: Денис Макаров (20'), Оливер Абильгор (27'), Олег Игоревич Алейник (28'), Георгий Зотов (31'), Данил Степанов (52'), Седрик Гогуа Куаме (66'), Илья Жигулёв (89'), Сергей Макаров (90'), Солтмурад Бакаев (90')

По итогу сезона «Рубин» отобрался в Лигу конференций (квалификация). У него 4 позиция и 53 очка. «Ротор» на 15 позиции с 22 баллами и вылетает в ФНЛ вместе с «Тамбовом».