«Бешикташ» впервые с 2017 года выиграл чемпионат Турции

«Бешикташ» набрал 84 очка — столько же, сколько и «Галатасарай», но «черные орлы» заняли первое место благодаря преимуществу по личным встречам (победа 2:0 дома и поражение 1:3 в гостях).
Обе команды получили право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
Распределение мест в Лиге Европы и Лиге конференций будет зависеть от исхода финала Кубка Турции, в котором «Бешикташ» 18 мая сыграет с «Антальяспором».
У Турции одна путевка в Лигу Европы, и она достанется «Антальяспору» в случае победы в Кубке. Если финал выиграет «Бешикташ», то в Лиге Европы сыграет занявший третье место «Фенербахче».
В Лиге конференций сыграет финишировавший четвертым «Трабзонспор», а пятым стал «Сивасспор».
🏆 SÜPER LİG 2020-2021 SEZONU ŞAMPİYONU ŞANLI BEŞİKTAŞ!#ŞampiyonSensin pic.twitter.com/XciVHm7pwO— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 15, 2021