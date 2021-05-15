«Бешикташ» впервые с 2017 года выиграл чемпионат Турции

стал чемпионом Турции, победив в матче заключительного 42-го тура в гостяхсо счетом 2:1.

«Бешикташ» набрал 84 очка — столько же, сколько и «Галатасарай», но «черные орлы» заняли первое место благодаря преимуществу по личным встречам (победа 2:0 дома и поражение 1:3 в гостях).

Обе команды получили право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Распределение мест в Лиге Европы и Лиге конференций будет зависеть от исхода финала Кубка Турции, в котором «Бешикташ» 18 мая сыграет с «Антальяспором».

У Турции одна путевка в Лигу Европы, и она достанется «Антальяспору» в случае победы в Кубке. Если финал выиграет «Бешикташ», то в Лиге Европы сыграет занявший третье место «Фенербахче».

В Лиге конференций сыграет финишировавший четвертым «Трабзонспор», а пятым стал «Сивасспор».