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    «Бешикташ» впервые с 2017 года выиграл чемпионат Турции

    Футбол Бешикташ Галатасарай Фенербахче Трабзонспор
    «Бешикташ» стал чемпионом Турции, победив в матче заключительного 42-го тура в гостях «Гезтепе» со счетом 2:1.

    Домагой Вида забил первый гол «Бешикташа»
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    Домагой Вида забил первый гол «Бешикташа»

    «Бешикташ» набрал 84 очка — столько же, сколько и «Галатасарай», но «черные орлы» заняли первое место благодаря преимуществу по личным встречам (победа 2:0 дома и поражение 1:3 в гостях).

    Обе команды получили право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

    Распределение мест в Лиге Европы и Лиге конференций будет зависеть от исхода финала Кубка Турции, в котором «Бешикташ» 18 мая сыграет с «Антальяспором».

    У Турции одна путевка в Лигу Европы, и она достанется «Антальяспору» в случае победы в Кубке. Если финал выиграет «Бешикташ», то в Лиге Европы сыграет занявший третье место «Фенербахче».

    В Лиге конференций сыграет финишировавший четвертым «Трабзонспор», а пятым стал «Сивасспор».

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