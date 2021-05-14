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    «Манчестер Сити» одолел «Ньюкасл», Торрес оформил хет-трик

    «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: счет матча 3:4, обзор голов

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    В матче 36-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Ньюкаслом» со счетом 4:3.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Хет-трик в составе победителей оформил испанский нападающий Ферран Торрес, еще один мяч забил Жоау Канселу.

    Голы хозяев на счету Эмиля Крафта, Жоэлинтона, реализовавшего пенальти, и Джозефа Уиллока, не реализовавшего пенальти, но сыгравшего на добивании.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Манчестер Сити 3:4
    Голы: 1:0 Эмиль Крафт (25'), 1:1 Жоау Канселу (39'), 1:2 Ферран Торрес (42'), 2:2 Жоэлинтон (пенальти) (45'), 3:2 Джозеф Уиллок (62'), 3:3 Ферран Торрес (63'), 3:4 Ферран Торрес (66') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Пол Дамметт, Мэтт Ритчи (Шон Лонгстафф, 84'), Эмиль Крафт, Федерико Фернандес (Дуайт Гейл, 88'), Jacob Murphy, Джонджо Шелви, Мигель Альмирон, Джозеф Уиллок, Жоэлинтон (Джамаль Льюис, 84'), Аллан Сент-Максимен Манчестер Сити: Scott Carson, Кайл Уолкер, Натан Аке, Жоау Канселу (Бенжамен Менди, 74'), Эрик Гарсия, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Ферран Торрес Предупреждения: Мэтт Ритчи (36'), Родриго Эрнандес (44'), Жоау Канселу (56'), Джонджо Шелви (59')

    «Ман Сити» ранее уже завоевал золотые медали текущего сезона, команда Хосепа Гвардиола имеет в активе 83 очка. «Ньюкасл» с 39 очками занимает 16-е место.

    В следующем туре «Ман Сити» 18 мая отправится в гости к «Брайтону», а «Ньюкасл» на следующий день примет «Шеффилд Юнайтед», который в следующем сезоне будет играть в Чемпионшипе.

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