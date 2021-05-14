«Кротоне» взял верх над «Вероной»

В рамках 36-го тура итальянской Серии Аодержал домашнюю победу над— 2:1.

Голами в составе хозяев отличились Адам Унас, Жуниор Мессиас и Сальваторе Молина, отправивший мяч в свои ворота.

Футбол. Италия. Серия А Кротоне — Верона 2:1 Голы: 1:0 Адам Уна (2'), 2:0 Жуниор Мессьяс (75'), 2:1 Сальваторе Молина (автогол) (87') Кротоне: Алекс Кордац, Лисандро Магальян, Коффи Джиджи, Лука Марроне, Лука Чигарини (Niccolo Zanellato, 76'), Ахмед Бенали, Сальваторе Молина, Жуниор Мессьяс, Педру Перейра (Джузеппе Куомо, 71'), Адам Уна (Якопо Петриччоне, 90'), Simy Верона: Ивор Пандур, Федерико Чеккерини (Федерико Димарко, 51'), Корай Гюнтер, Павел Давидович (Марко Давиде Фараони, 46'), Антонин Барак, Дарко Лазович, Иван Илич, Кевин Рюэгг (Кевин Ласанья, 70'), Маттиа Цаканьи (Эбрима Колли, 70'), Адриен Тамез (Eddie Salcedo, 46'), Никола Калинич Предупреждения: Лисандро Магальян (21'), Лука Марроне (32'), Адриен Тамез (41'), Педру Перейра (60')

«Кротоне» с 21 очком поднялся на предпоследнее 19-е место, а «Верона» с 43 очками располагается на 10-м месте.

В следующем туре «Кротоне» 16 мая сыграет с «Беневенто», а «Верона» на следующий день примет «Болонью».