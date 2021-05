Хави продлил контракт с «Аль-Саддом»

Бывший капитан «Барсеолоны»продолжит работу на посту главного тренера

41-летний специалист подписал новый контракт с клубом до 2023 года, сообщается в официальном твиттере катарской команды.

Хави отметил, что в соглашении нет пункта, который позволил бы ему покинуть «Аль-Садд» в любой момент.

«У меня контракт с "Аль-Саддом" на два сезона, я уважаю соглашение и официальные методы переговоров между всеми сторонами», — добавил тренер.

Хави возглавляет «Аль-Садд» с 2019 года.

Xavi: Proud to continue at #AlSadd, talk of my departure at any moment is not true https://t.co/qYezic6zyu#XAVI2023 pic.twitter.com/7BFqnWyh8V