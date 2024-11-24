24 ноября в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Вильярреал». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Вильярреал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» после 13-ти туров испанского первенства набрала 21 очко и находится на пятой позиции в зоне еврокубков.

Команда на три балла отстает от зоны Лиги чемпионов, что начинается с четвертой строчки, а заодно и нынешнего соперника, которая как раз ее и занимает.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура «Осасуна» на чужом поле потерпела разгром от «Реала» (0:4).

Перед этим коллектив одержал победу, когда в рамках первого раунда Кубка Испании оказался сильнее заштатной «Чикланы» с крупным результатом 5:0.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Икер Бенито и Хуан Крус, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх (в разных турнирах «Осасуна» выиграла три раза при одном поражении.

Это свидетельствует о неплохой форме басков, что вместе с фактором домашнего поля позволяет им рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью.

Анте Будимир — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с шестью голами.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» после 12-ти стартовых поединков испанского первенства набрал 24 очка.

Команда находится в зоне Лиги чемпионов и занимает четвертую строчку, на девять очков отставая от лидера «Барселоны» и на три балла опережая своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на 13-й тур Ла Лиги, левантийский клуб на своем поле разгромил «Алавес» (3:0).

Перед этим коллектив в рамках первого раунда Кубка Испании разгромно обыграл в чужих стенах «Побленсе» с результатом 6:1.

Не сыграют: травмированы — Айозе Перес, Пепе, Ахомаш, Байи, Педраса, Гейе, Баэна, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах (в рамках Ла Лиги и Кубка Испании) «Вильярреал» выиграл и не знает поражений уже четыре поединка кряду.

Это свидетельствует о хорошей форме гостей, что вместе с их чуть более высоким классом позволяет им рассчитывать на три очка, пусть даже на чужом поле.

Айозе Перес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с семью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Осасуна» выиграла

в трех последних матчах «Вильярреала» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Вильярреал» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.45, победа «Вильярреала» — в 2.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех последних матчах.

Ставка: «Вильярреал» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 3.10