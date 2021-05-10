Лопетеги заявил, что «Севилья» заслужила победу на «Реалом»

Главный тренерпрокомментировал итог матча Ла Лиги с(2:2).

«Я горжусь парнями и проделанной ими работой, мне не в чем их упрекнуть. Думаю, мы заслужили победу, но не смогли дотерпеть до конца. Грустно потерять два очка против великолепного соперника и в очень сложном матче.

Мы хорошо защищались, я не припоминаю сэйвов нашего вратаря и явных моментов у наших ворот. Но если в игре с "Реалом" сильно прижиматься к своим воротам, такое происходит.

Без сомнения, результат оставляет горький привкус. Победа над "Реалом" у него дома была бы очень важна», — цитирует Лопетеги AS.

После этого матча «Реал» с 75 очками занимает второе место в Примере и отстает от лидирующего «Атлетико» на два очка. «Севилья» с 71 очком — на четвертой строчке.