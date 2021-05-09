Рамос может пропустить оставшиеся матчи сезона

Капитан мадридского «Реала»может пропустить оставшиеся матчи нынешнего сезона, утверждает AS.

Ранее стало известно, что 35-летний футболист получил травму во встрече Лиги чемпионов с «Челси». Врачи диагностировали у него тендинит мышцы ноги.

Если Рамос рискнет выйти на поле в оставшихся матчах сезона, то, скорее всего усугубит травму, что скажется на его шансах сыграть на предстоящем чемпионате Европы.

Не исключено, что игра против «Челси» станет для него последней в футболке мадридского клуба. Его контракт со «сливочными» истекает в конце июня, а новый все еще не подписан.

В нынешнем сезоне Рамос сыграл 21 матч, забил четыре гола.