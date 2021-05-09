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    «Ливерпуль» — «Саутгемптон»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 35-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Саутгемптоном» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Мане забежал на дальнюю штангу, куда идеальную подачу исполнил Салах, и Садио пробил головой в ближний угол.

    А на 90-й минуте матча Тьяго Алькантара получил мяч перед чужой штрафной, ушёл от опекуна и пробил под дальнюю штангу.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Саутгемптон 2:0
    Голы: 1:0 Садио Мане (31'), 2:0 Тьяго Алькантара (90') Ливерпуль: Алисон Бекер, Эндрю Робертсон, Рис Уильямс, Натаниел Филлипс, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум, Тьяго Алькантара, Садио Мане (Кёртис Джонс, 90'), Мохамед Салах (Алекс Окслейд-Чемберлен, 87'), Диогу Жота (Роберто Фирмино, 79') Саутгемптон: Фрейзер Форстер, Кайл Уолкер-Питерс, Янник Вестергор, Джек Стивенс, Ян Беднарек, Джеймс Уорд-Праус, Нейтан Редмонд, Стюарт Армстронг, Тео Уолкотт (Ибраима Диало, 66'), Че Адамс (Мусса Дженепо, 79'), Нейтан Телла (Майкл Обафеми, 66') Предупреждение: Нейтан Редмонд (61')

    Команда Юргена Клоппа поднялась на 6-ю строчку в таблице АПЛ, набрав 57 очков. «Саутгемптон», имея в активе 37 очков, располагается на 16-м месте.

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