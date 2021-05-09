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    «Айнтрахт» избежал поражения от «Майнца»

    «Айнтрахт» — «Майнц»: счет 1:1, обзор голов

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    «Айнтрахт» Ади Хюттера смог набрать одно очко в матче с «Майнцом», сыграв с ним вничью 1:1.

    Айдин Хрустич
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    Айдин Хрустич

    Благодаря голу Карима Онисиво «Майнц» повел в счете с 11 минуты. «Айнтрахт» ответил голом Айдина Хрустича за несколько минут до конца основного времени.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — Майнц 1:1
    Голы: 0:1 Карим Онисиво (11'), 1:1 Айдин Хрустич (86') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Мартин Хинтереггер, Макото Хасебе, Тута (Амин Юнес, 64'), Джибриль Соу (Штефан Ильзанкер, 64'), Филип Костич, Даити Камада (Стивен Цубер, 71'), Себастьян Роде (Айдин Хрустич, 29'), Эрик Дурм (Тимоти Чэндлер, 65'), Лука Йович, Андре Силва Майнц: Робин Центнер, Йерри Юсте Ст., Мусса Ньякат, Александер Хак, Робин Куайсон (Жан-Поль Бутьюс, 56'), Данни да Коста, Филипп Мвене, Доминик Кор, Леандро Баррейро Мартинс (Данни Латца, 89'), Карим Онисиво (Роберт Глатцель, 77'), Жонатан Буркардт (Левин Эцтунали, 77') Предупреждения: Филип Костич (30'), Айдин Хрустич (49')

    «Орлы» остаются пятыми. У них 57 очков на счету. «Майнц» с 36 баллами занял 12 место.

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