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    «Бавария» разгромила гладбахскую «Боруссию», Левандовский забил три мяча

    «Бавария» — «Боруссия» М: счет матча 6:0, обзор голов

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    Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над менхенгладбахской «Боруссией» (6:0) в матче 32-го тура чемпионата Германии.

    «Бавария»
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    «Бавария»

    В составе победителей хет-трик оформил Роберт Левандовский, дважды забивший с игры и реализовавший пенальти. Польский форвард записал на свой счет и голевую передачу.

    Еще по голу за «Баварию» забили Томас Мюллер, Кингски Коман и Лерой Сане.

    Мюнхенцы заканчивали матч вдесятером — прямую красную карточку за фол последней надежды получил на 75-й минуте французский защитник Танги Куасси, вышедший на замену пятью минутами ранее.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Боруссия М 6:0
    Голы: 1:0 Роберт Левандовски (2'), 2:0 Томас Мюллер (23'), 3:0 Роберт Левандовски (34'), 4:0 Кингсли Коман (44'), 5:0 Роберт Левандовски (пенальти) (66'), 6:0 Лерой Зане (86') Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Жером Боатенг (Хави Мартинес, 71'), Альфонсо Дэвис, Лукас Эрнандес, Йозуа Киммих, Томас Мюллер, Давид Алаба (Леон Горецка, 60'), Кингсли Коман (Лерой Зане, 60'), Джамал Мусиала (Серж Гнабри, 60'), Роберт Левандовски Боруссия М: Ян Зоммер, Штефан Ляйнер, Рами Бенсебаини (Оскар Вендт, 69'), Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Денис Закария, Валентин Лацаро (Ханнес Вольф, 46'), Йонас Хофман (Ларс Штиндль, 69'), Флориан Нойхаус, Марку Тюрам (Алассан Плеа, 46'), Брил Эмболо (Патрик Херрман, 84') Предупреждения: Флориан Нойхаус (65'), Ханнес Вольф (90') Удаление: Tanguy Nianzou (75')

    Отметим, что «Бавария» подходила к этому матчу в статусе чемпиона Германии.

    После 32 туров «Бавария» набрала 74 очка, одержав 23 победы. «Боруссия» из Менхенгладбаха занимает 7-е место в таблице чемпионата Германии, имея в активе 46 очков.

    В предпоследнем туре Бундеслиги мюнхенцы сыграют с «Фрайбургом», а «Боруссия» примет «Штутгарт». Оба матча пройдут 15 мая.

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