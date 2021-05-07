«Айнтрахт» установил ценник на Андре Силву

готов опустить своего нападающего, сообщает Daily Express.

Отмечается, что манкунианцы направили официальный запрос на переход. Немецкий клуб хочет выручить за нападающего не меньше 40 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что интерес к Силве проявляет «Барселона». Каталонцы постараются заполучить игрока «орлов», если не удастся договориться с «Лионом» по трансферу Мемфиса Депая.

В сезоне-2020/21 Силва провел за «Айнтрахт» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 26 голов и сделал девять результативных передач.