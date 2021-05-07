«Айнтрахт» установил ценник на Андре Силву

Андре Силва Фото: globallookpress.com
Отмечается, что манкунианцы направили официальный запрос на переход. Немецкий клуб хочет выручить за нападающего не меньше 40 миллионов евро.
Ранее появилась информация, что интерес к Силве проявляет «Барселона». Каталонцы постараются заполучить игрока «орлов», если не удастся договориться с «Лионом» по трансферу Мемфиса Депая.
В сезоне-2020/21 Силва провел за «Айнтрахт» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 26 голов и сделал девять результативных передач.