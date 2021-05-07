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    «Айнтрахт» установил ценник на Андре Силву

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    «Айнтрахт» готов опустить своего нападающего Андре Силву в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Express.

    Андре Силва
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    Андре Силва

    Отмечается, что манкунианцы направили официальный запрос на переход. Немецкий клуб хочет выручить за нападающего не меньше 40 миллионов евро.

    Ранее появилась информация, что интерес к Силве проявляет «Барселона». Каталонцы постараются заполучить игрока «орлов», если не удастся договориться с «Лионом» по трансферу Мемфиса Депая.

    В сезоне-2020/21 Силва провел за «Айнтрахт» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 26 голов и сделал девять результативных передач.

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