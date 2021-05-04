Зиньковский: «Локомотив» прет? Победная серия «Крыльев» покруче, чем у них

Полузащитник самарских «Крыльев Советов»поделился ожиданиями от предстоящей встречи финала Кубка России противи рассказал о своем голевом моменте в последнем матче его команды против железнодорожников.

«Момент не снился, но в голове крутился. Было сильное расстройство. Возможно, именно этот момент повлиял на то, что мы не остались в РПЛ.

Но у нас в целом тогда все было тяжело, упустили 17 очков в тех играх, в которых вели в счете. Если в финале будет такой же момент, то поступлю по-другому. Наверное, сразу пробью.

"Локомотив" прет? Мы тоже прем. У нас победная серия даже покруче, чем у них. Пусть они боятся», — сказал Зиньковский в интервью «Чемпионату».

Финал Кубка России между «Крыльями» и «Локомотивом» пройдет 12 мая, в Нижнем Новгороде.