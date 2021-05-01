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    «Сочи» в большинстве обыграл «Краснодар»

    «Краснодар» — «Сочи»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче 28-го тура чемпионата России «Краснодар» потерпел домашнее поражение от «Сочи» со счетом 1:3.

    Фрагмент матча
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    Уже на 6-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Стоцкий сыграл рукой в штрафной.

    Нобоа резко пробил в правый угол, Сафонов в прыжке зацепил мяч рукой, но не смог помешать ему влететь в сетку.

    На 59-й минуте, во время затяжной атаки «Краснодара», мяч отскочил к Стоцкому, который метров с восьми вколотил его в ближний угол с рикошетом от перекладины.

    На 79-й минуте кубанцы остались в меньшинстве — Реми Кабелла получил вторую желтую карточку.

    А на 85-й минуте «Сочи» снова повел. Заика выполнил отличный навес в штрафную «Краснодара» на Заболотного, почти к линии вратарской, и Антон головой вколотил мяч в ближний угол.

    Уже в компенсированное время Нобоа у правой линии штрафной технично обыграл Уткина, вошёл в штрафную и пробил кручёным с острого угла. Сафонов подставил руки, но мяч от них отскочил в сетку ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Сочи 1:3
    Голы: 0:1 Кристиан Нобоа (пенальти) (6'), 1:1 Дмитрий Стоцкий (59'), 1:2 Антон Заболотный (86'), 1:3 Кристиан Нобоа (90') Краснодар: Матвей Сафонов, Александр Мартынович, Кайо, Тонни Триндаде Вильена, Дмитрий Стоцкий (Игорь Смольников, 78'), Реми Кабелла, Юрий Газинский (Магомед-Шапи Сулейманов, 89'), Алексей Ионов (Даниил Уткин, 78'), Кристофер Ольссон, Виктор Классон (Вандерсон, 67'), Маркус Берг (Ари, 89') Сочи: Николай Заболотный, Миха Мевля, Тимофей Маргасов, Данила Прохин, Danil Prutsev, Сергей Терехов, Кристиан Нобоа, Кирилл Заика (Эльмир Набиуллин, 89'), Артур Юсупов, Антон Заболотный (Maksim Barsov, 90'), Александр Руденко (Жоаозиньо, 65') Предупреждения: Дмитрий Стоцкий (5'), Danil Prutsev (14'), Реми Кабелла (49'), Сергей Терехов (61'), Реми Кабелла (79'), Артур Юсупов (81')

    Команда Виктора Ганчаренко идет на десятом месте в таблице РПЛ с 38 очками, а «Сочи» поднялся на пятое место, набрав 49 очков.

    В следующем туре 8 мая «Краснодар» в Москве сыграет с ЦСКА, а «Сочи» днем ранее примет «Ротор».

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