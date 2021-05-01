«Краснодар» — «Сочи»: счет матча 1:3, обзор голов

Уже на 6-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Стоцкий сыграл рукой в штрафной.
Нобоа резко пробил в правый угол, Сафонов в прыжке зацепил мяч рукой, но не смог помешать ему влететь в сетку.
На 59-й минуте, во время затяжной атаки «Краснодара», мяч отскочил к Стоцкому, который метров с восьми вколотил его в ближний угол с рикошетом от перекладины.
На 79-й минуте кубанцы остались в меньшинстве — Реми Кабелла получил вторую желтую карточку.
А на 85-й минуте «Сочи» снова повел. Заика выполнил отличный навес в штрафную «Краснодара» на Заболотного, почти к линии вратарской, и Антон головой вколотил мяч в ближний угол.
Уже в компенсированное время Нобоа у правой линии штрафной технично обыграл Уткина, вошёл в штрафную и пробил кручёным с острого угла. Сафонов подставил руки, но мяч от них отскочил в сетку ворот.
Команда Виктора Ганчаренко идет на десятом месте в таблице РПЛ с 38 очками, а «Сочи» поднялся на пятое место, набрав 49 очков.
В следующем туре 8 мая «Краснодар» в Москве сыграет с ЦСКА, а «Сочи» днем ранее примет «Ротор».