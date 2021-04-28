«Томь» — «Чайка»: счет 3:0, обзор голов

Игроки «Томи» Фото: fctomtomsk
В составе команды Александра Кержакова забивали Иван Лапшов, Кирилл Косарев и Максим Дмитриев.
Футбол. Россия. ФНЛ
Томь — Чайка 3:0
Голы: 1:0 Иван Лапшов (19'), 2:0 Кирилл Косарев (49'), 3:0 Максим Дмитриев (69') Томь: Евгений Конюхов, Александр Сакович, Иван Лапшов, Илья Зуев, Денис Талалай, Daniil Penchikov, Антон Синяк (Виталий Денисов, 76'), Nikita Krivtsov (David Mildzikhov, 82'), Richie Ennin (Максим Дмитриев, 60'), Artem Simonyan (Иван Андреев, 76'), Кирилл Косарев (Denis Faizullin, 65') Чайка: Михаил Филиппов, Али Гаджибеков, Матвей Ужгин, Vladimir Khozin (Радик Хайруллов, 52'), Антон Пискунов, Константин Савичев (Никита Глушков, 74'), Nikita Kaplenko (Пётр Володкин, 61'), Василий Алейников, Игорь Леонтьев (Dmitri Borodin, 34'), Иван Олейников, Merab Garnovskiy (Александр Хохлачёв, 67') Предупреждения: Nikita Kaplenko (33'), Константин Савичев (58'), Виталий Денисов (88'), Радик Хайруллов (90')
«Томь» набрала 37 очков и вышла на 18 место в таблице ФНЛ. У «Чайки» 47 пунктов и занимает она 13 место.