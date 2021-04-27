Нагельсманн: Я не скрывал, что меня привлекает должность главного тренера «Баварии»

Главный тренер «Лейпцига»прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Баварии». На должность он заступит с нового сезона.

«Я ухожу из "Лейпцига" с тяжелым сердцем. Здесь, в клубе с огромными возможностями и наилучшими условиями для работы, я тренировал особенную команду.

Выход в полуфинал Лиги чемпионов определенно стал самым ярким событием времени, которое мы провели вместе. Этот момент я никогда не забуду. Сейчас мы также проводим лучший сезон в Бундеслиге в истории клуба. Мы хотим закончить сезон наилучшим образом, а затем впервые выиграть значимый трофей.

"Лейпциг" — особенный клуб, но я ухожу. Я не скрывал, что меня привлекает должность главного тренера "Баварии" и что я хотел бы взяться за эту работу, если появится возможность. Поэтому я хотел бы поблагодарить Оливера Минцлаффа и остальных руководителей "Лейпцига" за то, что они нашли решение с "Баварией" и сделали это возможным для меня», — сказал Нагельсманн пресс-службе «Быков».