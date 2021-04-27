Газизов: Кокорина можно было продать в «Рому» за 5-7 млн евро, но для «Спартака» такие деньги — неинтересный кейс

Бывший генеральный директор «Спартака»рассказал некоторые подробности перехода в столичный клуб нападающего, который позже был продан в итальянскую «Фиорентину».

«Появление Кокорина — это инициатива моя, но поддержанная первым лицом. Его продажа в "Фиорентину"? Так его и в "Рому" можно было сразу продавать. Были предложения. Можно было это сделать и продать чуть дороже. В районе 5-7 миллионов евро. Можно было сразу заработать, но такие деньги для "Спартака" — это неинтересный кейс. И решено было дальше продолжать историю с Сашей.

Я верю в него и уверен, что это очень серьезный футболист. Большого качества футболист. У него был COVID. После этого начались определенные мышечные травмы. Сегодня ни один специалист не скажет, почему так происходит.

Можно сказать, что это отговорка. Но у Саши не было проблем в "Сочи". Я не снимаю с себя ответственности. Но эта наша общая история. Надо было подождать. Я рад, что Саша будет играть в Италии. Но мне кажется, что он еще не все сказал в РПЛ», — сказал Газизов в эфире канала «Россия 24».