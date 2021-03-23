Орлов: Сейчас Кокорин переживает момент унижения. Он загубил свой талант

Известный комментаторсчитает, что нападающемустоило остаться ви не переходить сначала в, а затем в

«Кокорин не пришелся ко двору в "Спартаке". Тренер его не понял, игроки тоже.

Они смотрели на него завистливо, потому что ему дали такую зарплату, что они все отдыхали, глядя на него.

Я говорил, что если он хочет вернуться в футбол, то ему надо ехать в "Сочи". Там он бы восстановился и сейчас играл за сборную России.

Он был бы более конкурентоспособен в глазах Черчесова, чем Заболотный. Думаю, тут двух мнений быть не может.

Пошли эти подсказки со стороны знакомых и особенно из интернета: "Да лучше езжай за границу!" Он по инерции и пошел, видя, что здесь к нему не очень хорошо относятся.

А почему к нему должны хорошо относиться? Мы оцениваем футболистов по игре.

Но за то, что они творят за пределами футбольного поля и как ведут себя с женами и еще с кем-то, мы ответственности не несем. Они сами несут ответственность как граждане и как личности, сами страдают.

Сейчас Кокорин переживает момент унижения, особенно не к месту поздравления клуба с его днем рождения.

Ему 30 лет, его недавно купили. Там разгневан владелец клуба: "Кого вы купили? Да что это?" Это так тягостно.

У него есть один шанс подняться, а мышцы начали рваться. На протяжении последних лет он плохо тренировался. Он в белгородской тюряге сидел. Где он там мог тренироваться?

Если анализировать произошедшее с Кокориным, это, конечно, материал для психологов. Можно написать замечательную книгу. Но это отрицательный эксперимент в жизни.

Он загубил свой талант. Ему 30 лет. Что он может? Я оптимист и хотел бы сказать, что есть надежда.

А какая надежда? Он не может попасть в основной состав "Фиорентины", а эта команда идет на 14-м месте в Италии», — рассказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

После перехода в «Фиорентину» Кокорин появился на поле лишь в трех матчах серии А, отыграв в сумме 77 минут после выходов на замену.

В первой части сезона Александр в 10 матчах за «Спартак» забил два мяча с пенальти и сделал одну результативную передачу.