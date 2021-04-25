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    Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Болонью»

    «Аталанта» — «Болонья»: счет матча 5:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Болонья Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 33-го тура чемпионата Италии «Аталанта» одержала домашнюю победу над «Болоньей» со счетом 5:0.

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    В составе победителей голами отметились Руслан Малиновский, Луис Мурьель, Ремо Фройлер, Дуван Сапата и Алексей Миранчук.

    Россиянин, начинавший встречу в запасе, заменил Муриэля на 61-й минуте. Для 25-летнего хавбека гол стал шестым в футболке итальянской команды.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Болонья 5:0
    Голы: 1:0 Руслан Малиновский (22'), 2:0 Луис Мурьель (пенальти) (44'), 3:0 Ремо Фройлер (57'), 4:0 Дуван Сапата (59'), 5:0 Алексей Миранчук (73') Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой (Маттиа Кальдара, 71'), Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Йоаким Мехле, Ремо Фройлер (Маттео Пессина, 61'), Мартен де Рон, Руслан Малиновский (Йосип Иличич, 71'), Ханс Хатебур, Луис Мурьель (Алексей Миранчук, 61'), Дуван Сапата (Сэм Ламмерс, 77') Болонья: Лукаш Скорупски, Адама Сумаоро, Данило, Валентин Антов, Лоренцо Де Сильвестри (Эмануэл Вигнато, 55'), Andreas Skov Olsen (Риккардо Орсолини, 72'), Роберто Сориано (Андри-Фаннар Бальдюрссон, 56'), Йерди Схаутен, Маттиас Сванберг (Ибраима Мбайе, 63'), Муса Бэрроу (Андреа Поли, 72'), Родриго Паласио Предупреждение: Данило (44') Удаление: Йерди Схаутен (49')

    «Аталанта» с 68 очками обошла в таблице Серии А «Милан» и «Ювентус» и переместилась на 2-ю строчку. «Болонья» занимает 12-ю строчку с 38 баллами.

    2 мая команда из Бергамо будет играть в гостях с «Сассуоло», а «Болонья» примет дома «Фиорентину».

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