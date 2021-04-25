Акинфеев: Вся ответственность за результат и все, что происходит — на мне

Вратарь ЦСКАпринес извинения болельщикам за поражение в дерби со(0:1).

«Наверное, пришло время мне, как капитану, сказать пару слов. Вся ответственность за результат и все, что происходит — на мне.

Хочу в первую очередь извиниться перед болельщиками, нашими родными и близкими за то, что мы проводим такую неудачную серию, которая затянулась, которую никак не можем переломить.

Каждый гол — это боль, каждое поражение — еще сильнее. Хочется искренне сказать, что мы стараемся, пытаемся, но пока не можем переломить всю эту историю.

Будем работать дальше. Каждый из нас должен включить голову и переломить эту историю. Мы хотим видеть побеждающий ЦСКА, великий ЦСКА, но никак не этот.

Мы сегодня проиграли, это закономерно: не было ни одного удара в створ, не было практически ни одного момента. Результат закономерен.

Очень обидно пропускать такой гол, вина полностью на мне, но так бывает. Через это нужно проходить, тем более мне уже не 20 лет, я все это проходил и буду проходить.

В любом случае надо идти дальше. Я верю в лучшее, верю, что команда рано или поздно обретет наш армейский дух и те победы, что у нас были, придут», — сказал Акинфеев клубной пресс-службе.