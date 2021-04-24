ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флорентино ПересПроект в режиме ожидания. Перес надеется спасти Суперлигу
  • 07:15
    • Гиггза отстранили от работы со сборной Уэльса
  • 21:58
    • Чеферин: Клубы должны определиться, либо они участвуют в Суперлиге, либо в еврокубках
  • 23:53
    • Автогол Лено позволил «Эвертону» выиграть у «Арсенала»
    Все новости спорта

    «СКА-Хабаровск» и «Томь» обменялись голами

    «СКА-Хабаровск» — «Томь»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол ФНЛ Футбол России СКА-Хабаровск Томь Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Томью» в матче 38-го тура — 1:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    На 21-й минуте счет открыл полузащитник «Томи» Никита Кривцов. На 32-й минуте отличился полузащитник «СКА-Хабаровска» Максим Мартусевич.

    «Томь» за 38 матчей набрала 34 очка и занимает 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, находится в зоне вылета. «СКА-Хабаровск» (54) — поднялся на девятую строчку.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    СКА-Хабаровск — Томь 1:1
    Голы: 0:1 Nikita Krivtsov (21'), 1:1 Максим Мартусевич (32') СКА-Хабаровск: Vladis Emmerson, Svyatoslav Georgievski (Yuri Pershin, 63'), Владислав Никифоров, Кирилл Суслов, Kirill Kolesnichenko, Максим Мартусевич, Eduard Bulia (Константин Базелюк, 61'), Владимир Сугробов, Глеб Грачёв (Андрей Батютин, 46'), Evgeni Nazarov (Артемий Малеев, 28'), Дмитрий Барков Томь: Александр Сакович, Denis Faizullin (David Mildzikhov, 63'), Artem Simonyan, Евгений Конюхов, Кирилл Косарев (Максим Дмитриев, 65'), Денис Талалай, Daniil Penchikov, Иван Лапшов, Илья Зуев, Антон Синяк, Nikita Krivtsov Предупреждения: Nikita Krivtsov (10'), Evgeni Nazarov (15'), Максим Мартусевич (19'), Дмитрий Барков (40'), Константин Базелюк (90')

    В следующем матче «СКА-Хабаровск» на выезде сыграет с «Иртышом», а «Томь» примет «Чайку». Обе встречи пройдут 28 апреля.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов подарит еще одна встреча в Балашихе?
  • «Авангард» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Оформит ли «Бавария» чемпионство?
  • «Майнц» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Зенит» не позволит «Ротору» выбраться из зоны вылета
  • «Зенит» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.03
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Зенит — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Реал — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тамбов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры