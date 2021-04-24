«СКА-Хабаровск» — «Томь»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью св матче 38-го тура — 1:1.

На 21-й минуте счет открыл полузащитник «Томи» Никита Кривцов. На 32-й минуте отличился полузащитник «СКА-Хабаровска» Максим Мартусевич.

«Томь» за 38 матчей набрала 34 очка и занимает 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, находится в зоне вылета. «СКА-Хабаровск» (54) — поднялся на девятую строчку.

Футбол. Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск — Томь 1:1 Голы: 0:1 Nikita Krivtsov (21'), 1:1 Максим Мартусевич (32') СКА-Хабаровск: Vladis Emmerson, Svyatoslav Georgievski (Yuri Pershin, 63'), Владислав Никифоров, Кирилл Суслов, Kirill Kolesnichenko, Максим Мартусевич, Eduard Bulia (Константин Базелюк, 61'), Владимир Сугробов, Глеб Грачёв (Андрей Батютин, 46'), Evgeni Nazarov (Артемий Малеев, 28'), Дмитрий Барков Томь: Александр Сакович, Denis Faizullin (David Mildzikhov, 63'), Artem Simonyan, Евгений Конюхов, Кирилл Косарев (Максим Дмитриев, 65'), Денис Талалай, Daniil Penchikov, Иван Лапшов, Илья Зуев, Антон Синяк, Nikita Krivtsov Предупреждения: Nikita Krivtsov (10'), Evgeni Nazarov (15'), Максим Мартусевич (19'), Дмитрий Барков (40'), Константин Базелюк (90')

В следующем матче «СКА-Хабаровск» на выезде сыграет с «Иртышом», а «Томь» примет «Чайку». Обе встречи пройдут 28 апреля.