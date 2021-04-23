ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Болельщики «Челси» выступают против СуперлигиБудущее АПЛ: как позор «эгоистичной шестерки» повлияет на футбол в Англии?
  • 10:42
    • Слуцкий обвинил арбитра в травме Кварацхелии
  • 10:04
    • «Зенит» проявляет интерес к защитнику «Ростова»
    Все новости спорта

    Газзаев: Если ЦСКА не попадет в еврокубки, сезон можно будет считать провальным

    Футбол ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев объяснил, почему пока рано оценивать игру «армейцев» под руководством Ивицы Олича.

    Валерий Газзаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Газзаев

    «ЦСКА вылетел из Кубка, а очки в чемпионате даются очень тяжело. Так происходило и до прихода Олича, и после его назначения. И календарь ближайших встреч — непростой. Сейчас главная задача — набирать очки и попасть в еврокубки.

    На данный момент сложно говорить о стиле и какой-либо красоте футбола в исполнении ЦСКА. Но надо понимать: за такой короткий срок, какой работает Олич, радикально что-то поменять и что-то построить невозможно. Это мы, кстати, видели и на примере Николича в "Локомотиве" — ему потребовался, по сути, год, чтобы добиться от команды выполнения своих требований и принципов.

  • Источник: Олич хочет позвать Чорлуку в ЦСКА
  • Читайте по теме

    • Оценивать молодого тренера Олича, который только-только начинает свою деятельность, можно будет уже после того, как он какое-то время поработает с армейцами, проведет с ними подготовительный период. Плюс надо понимать, что Ивица пришел в клуб, где даже второе-третье место не считается успехом. Поэтому требования очень высоки.

    Календарь и таблица РПЛ

    Пока что, повторю, ЦСКА нужно всеми силами набирать очки и выходить в еврокубки. В противном случае сезон можно будет признать провальным. Но я уверен, что у клуба есть силы и возможности этого избежать. А Оличу желаю набраться опыта и со временем стать большим тренером», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Эвертон» накажет «Арсенал» за участие в бунте?
  • «Арсенал» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 4.25
    •
  • «Реймс» будет цепляться за очки
  • «Реймс» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Сможет ли «Кельн» прервать гостевую серию поражений?
  • «Аугсбург» — «Кельн». Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.07
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  4.25
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Реймс — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Аугсбург — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.77
  • Прогноз на матч Сарагоса — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Зенит — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Кудерметова — Богдан
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лос-Анжелес — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры