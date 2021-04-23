Газзаев: Если ЦСКА не попадет в еврокубки, сезон можно будет считать провальным

Бывший главный тренер ЦСКАобъяснил, почему пока рано оценивать игру «армейцев» под руководством

«ЦСКА вылетел из Кубка, а очки в чемпионате даются очень тяжело. Так происходило и до прихода Олича, и после его назначения. И календарь ближайших встреч — непростой. Сейчас главная задача — набирать очки и попасть в еврокубки.

На данный момент сложно говорить о стиле и какой-либо красоте футбола в исполнении ЦСКА. Но надо понимать: за такой короткий срок, какой работает Олич, радикально что-то поменять и что-то построить невозможно. Это мы, кстати, видели и на примере Николича в "Локомотиве" — ему потребовался, по сути, год, чтобы добиться от команды выполнения своих требований и принципов.

Оценивать молодого тренера Олича, который только-только начинает свою деятельность, можно будет уже после того, как он какое-то время поработает с армейцами, проведет с ними подготовительный период. Плюс надо понимать, что Ивица пришел в клуб, где даже второе-третье место не считается успехом. Поэтому требования очень высоки.

Календарь и таблица РПЛ

Пока что, повторю, ЦСКА нужно всеми силами набирать очки и выходить в еврокубки. В противном случае сезон можно будет признать провальным. Но я уверен, что у клуба есть силы и возможности этого избежать. А Оличу желаю набраться опыта и со временем стать большим тренером», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».