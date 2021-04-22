Источник: Олич хочет позвать Чорлуку в ЦСКА

Ведран Чорлука Фото: globallookpress.com
Контракт 35-летнего игрока с железнодорожниками истекает в конце сезона, и Олич рассматривает вариант с его подписанием.
«Олича и Чорлуку связывают давние и теплые отношения по сборной Хорватии. Не исключено, что в ближайшее время между сторонами начнутся тесные переговоры», — сказал один из источников изданию «Чемпионат».
Ранее агент игрока Степан Левин заявил, что у защитника «есть достаточно интересные варианты в РПЛ и в других странах».
В текущем сезоне Чорлука провел 20 матчей в РПЛ и отдал 2 голевые передачи.