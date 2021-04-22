Источник: Олич хочет позвать Чорлуку в ЦСКА

Главный тренер ЦСКАхочет пригласить в клуб защитника «Локомотива»

Контракт 35-летнего игрока с железнодорожниками истекает в конце сезона, и Олич рассматривает вариант с его подписанием.

«Олича и Чорлуку связывают давние и теплые отношения по сборной Хорватии. Не исключено, что в ближайшее время между сторонами начнутся тесные переговоры», — сказал один из источников изданию «Чемпионат».

Ранее агент игрока Степан Левин заявил, что у защитника «есть достаточно интересные варианты в РПЛ и в других странах».

В текущем сезоне Чорлука провел 20 матчей в РПЛ и отдал 2 голевые передачи.