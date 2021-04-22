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    Бабаев: ЦСКА не повезло в матче с «Локомотивом»

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после поражения от «Локомотива» в полуфинале Кубка России (0:3) заявил, что пока рано делать выводы о работе главного тренера команды Ивицы Олича.

    Роман Бабаев
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    Роман Бабаев

    «Человек меньше месяца находится в команде, а вы предлагаете делать какие-то выводы, подвергать кого-то критике. Проигрывает вся команда вместе с менеджментом и руководством, выигрывает так же. Поэтому пытаться сейчас найти крайних...

    Считаю, что с "Локомотивом" нам не очень повезло, с "Сочи" играли действительно плохо.
    Почему не сразу объявили о сроках контракта с Оличем? Технические детали улаживались. Нужно было, во-первых, согласовать все с Хорватским футбольным союзом. Там подписать соответствующие документы. У нас были определенные технические нюансы.

    Опять же, здесь нет никак подоплек. По срокам с Ивицей мы договорились. Соглашение предполагает долгосрочное сотрудничество, но все понимают, что ситуация была не рядовая — и для Ивицы, и для клуба.

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    • Поэтому бумаги в данном случае носят исключительно формальный характер. И Ивица понимает, чего он хочет, и клуб понимает, какие должны быть результаты у команды, чтобы сотрудничество продолжилось.

    Поэтому мы в любом случае сядем обсудить по окончании сезона итоги: что получилось, а что нет, и что необходимо сделать, чтобы получилось то, чего не удалось достичь», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

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