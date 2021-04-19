Источник: Победу в ЛЧ могут отдать ПСЖ или вернуть в турнир «Баварию», «Боруссию» и «Порту»

В пятницу, 23 апреля,(УЕФА) обсудит исключение клубов-основателей европейской Суперлиги из Лиги чемпионов.

Напомним, что в полуфинал турнира вышли «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси», которые вошли в число участников Суперлиги.

Если решение об исключении этих клубов из Лиги чемпионов будет принято, возможны два варианта развития событий, пишет Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Победу в турнире могут присудить «Пари Сен-Жермен» или же в турнир могут вернуть «Баварию», «Боруссию» и «Порту», которые выбыли на более ранних стадиях.

Вероятность, что будет решено отдать титул ПСЖ, низка, поскольку УЕФА потеряет очень большую сумму, если полуфиналы и финал Лиги чемпионов не будут проведены.