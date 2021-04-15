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    Лено сыграет в воротах «Арсенала» против «Славии»

    «Славия» — «Арсенал»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Лондонский «Арсенал» и пражская «Славия» объявили стартовые составы на ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы.

    «Арсенал» — «Славия»
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    «Арсенал» — «Славия»

    «Славия»: Коларж, Боржил, Зима, Холеш, Ба, Провод, Громада, Станчу, Олайинка, Шевчик, Кухта.

    «Арсенал»: Лено, Чемберс, Холдинг, Мари, Сака, Джака, Партей, Себальос, Смит-Роу, Пепе, Ляказетт.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Арсеналу». Коэффициент на его победу — 1.87, на успех «Славии» — 5.15, на ничью — 3.90. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут. В первом матче команды сыграли 1:1.

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