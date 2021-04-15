«Славия» — «Арсенал»: составы, прогноз, коэффициенты

Лондонскийи пражскаяобъявили стартовые составы на ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы.

«Славия»: Коларж, Боржил, Зима, Холеш, Ба, Провод, Громада, Станчу, Олайинка, Шевчик, Кухта.

«Арсенал»: Лено, Чемберс, Холдинг, Мари, Сака, Джака, Партей, Себальос, Смит-Роу, Пепе, Ляказетт.

Календарь и таблица Лиги Европы

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Арсеналу». Коэффициент на его победу — 1.87, на успех «Славии» — 5.15, на ничью — 3.90. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

Следить за ходом матча можно тут. В первом матче команды сыграли 1:1.