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    Соперники вновь выдадут низовой поединок

    «Славия» Прага — «Арсенал». Ставка (к. 1.87) на тоталы, Лига Европы, 15 апреля 2021 года

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    «Славия»
    В четверг, 15 апреля, в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы в Праге на «Синобо Стэдиум» местная «Славия» сыграет с лондонским «Арсеналом». Начало игры — в 22:00 по мск. «Славия» Прага — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 15 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.75
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    «Славия» Прага

    Первый поединок этих коллективов, который прошел неделю тому назад в Лондоне, завершился вничью со счетом 1:1. Англичане забили на 86-й минуте, но удержать победу не смогли, пропустив на четвертой компенсированной минуте.

    В текущей Лиги Европы «лоскутные» провели уже 11 встреч, где добились шести викторий, три раза играли вничью и потерпели два поражения, состоявшиеся еще на групповом этапе.

    В первом раунде плей-офф команда из Праги смогла пройти «Лестер», а затем переиграла «Рейнджерс». Отметим, что в обоих случаях клуб из Праги дома с соперниками расходился миром (0:0 и 1:1), а на выезде выигрывал со счетом 2:0.

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    Сейчас у «Славии» 23-матчевая беспроригрышная серия с учетом всех проведенных турниров, в которой она добилась 17 викторий при шести мировых исходах. Накануне она в чемпионате Чехии в дерби одолела «Спарту» — 2:0.

    «Арсенал»

    «Арсенал» без проблем стал первым в своей группе Лиги Европы, выиграв все шесть матчей, забив в них 20 мячей, а пропустил только пять.

    В 1/16 финала «канониры» не без труда прошли «Бенфику», сыграв 1:1 в Португалии и победив на своем поле со счетом 3:2, забив решающий гол в самой концовке встречи.

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    • На следующем этапе плей-офф лондонский коллектив более уверенней разобрались с греческим «Олимпиакосом», сперва добившись выездной виктории 3:1, а на своем поле проиграв 0:1.

    На выходных «Арсенал» в рамках чемпионата страны разгромил на выезде «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:0, тем самым прервав свою 4-матчевую безвыигрышную серию, где было два поражения и две мировые.

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    Между собой эти клубы провели три игры, в которых раз выиграл «Арсенал» (7:0) и дважды была ничья (0:0 и 1:1).

    Ставка на «Славия» Прага — «Арсенал»

    В этом матче букмекеры на тотал мячей больше 2,5 предлагают кэфф в 1.99, а на низовой исход дают 1.87.

    Чехи наверняка в этом матче сыграют «вторым номером» и «засушат» поединок, что скажется на результативности матча. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,5.

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