В четверг, 15 апреля, в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы в Праге на «Синобо Стэдиум» местная «Славия» сыграет с лондонским «Арсеналом». Начало игры — в 22:00 по мск. «Славия» Прага — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия» Прага

Первый поединок этих коллективов, который прошел неделю тому назад в Лондоне, завершился вничью со счетом 1:1. Англичане забили на 86-й минуте, но удержать победу не смогли, пропустив на четвертой компенсированной минуте.

В текущей Лиги Европы «лоскутные» провели уже 11 встреч, где добились шести викторий, три раза играли вничью и потерпели два поражения, состоявшиеся еще на групповом этапе.

В первом раунде плей-офф команда из Праги смогла пройти «Лестер», а затем переиграла «Рейнджерс». Отметим, что в обоих случаях клуб из Праги дома с соперниками расходился миром (0:0 и 1:1), а на выезде выигрывал со счетом 2:0.

Все прогнозы на Лигу Европы

Сейчас у «Славии» 23-матчевая беспроригрышная серия с учетом всех проведенных турниров, в которой она добилась 17 викторий при шести мировых исходах. Накануне она в чемпионате Чехии в дерби одолела «Спарту» — 2:0.

«Арсенал»

«Арсенал» без проблем стал первым в своей группе Лиги Европы, выиграв все шесть матчей, забив в них 20 мячей, а пропустил только пять.

В 1/16 финала «канониры» не без труда прошли «Бенфику», сыграв 1:1 в Португалии и победив на своем поле со счетом 3:2, забив решающий гол в самой концовке встречи.

На следующем этапе плей-офф лондонский коллектив более уверенней разобрались с греческим «Олимпиакосом», сперва добившись выездной виктории 3:1, а на своем поле проиграв 0:1.

На выходных «Арсенал» в рамках чемпионата страны разгромил на выезде «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:0, тем самым прервав свою 4-матчевую безвыигрышную серию, где было два поражения и две мировые.

Между собой эти клубы провели три игры, в которых раз выиграл «Арсенал» (7:0) и дважды была ничья (0:0 и 1:1).

Ставка на «Славия» Прага — «Арсенал»

В этом матче букмекеры на тотал мячей больше 2,5 предлагают кэфф в 1.99, а на низовой исход дают 1.87.

Чехи наверняка в этом матче сыграют «вторым номером» и «засушат» поединок, что скажется на результативности матча. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,5.