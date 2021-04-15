«Славия» Прага
Пражский клуб начал еврокубковый сезон в отборе Лиги чемпионов, откуда в раунде плей-офф его выбил «Мидтьюлланд» (0:0 дома и 1:4 в гостях).
В группе Лиги Европы «Славия» с 12 очами заняла второе место (4 победы, 2 выездных поражения), уступив лидерство «Байеру» (15), обогнав «Хапоэль» (6) и «Ниццу» (3).
В 1/16 финала чешский клуб неожиданно для всех прошел «Лестер» (0:0 дома, 2:0 в гостях), а в 1/8 финала выбил шотландский «Рейнджерс» (1:1 дома, 2:0 в гостях).
В первом четвертьфинальном матче «Славия» спаслась дома — 1:1. В последнем матче пражский клуб в дерби обыграл дома «Спарту» (2:0).
После 26 туров чемпионата Чехии «Славия» лидирует, на 17 очков обгоняя «Спарту». Разница мячей 72-15, Ян Кухта забил 12 голов, еще 11 — Абдалла Сима, 10 у Станчу.
«Арсенал»
Лондонский клуб со стопроцентным результатом выиграл свою группу Лиги Европы, по 2 раза обыграв «Мольде» (10), венский «Рапид» (7) и ирландский «Дандолк» (0).
В 1/16 финала «Канониры» с трудом выбили португальскую «Бенфику» (1:1 в гостях, 3:2 дома), а в 1/8 финала одолели греческий «Олимпиакос» (3:1 в гостях, 0:1 дома).
В первом четвертьфинальном матче «Арсенал» забил «Славии» в концовке домашнего матча, но упустил победу в компенсированное время после углового — 1:1.
В последнем матче «Арсенал» на выезде разгромил «Шеффилд» (3:0) и с 45 очками идет на 9-м месте в таблице АПЛ. Разница мячей 43-35, Александр Ляказетт забил 13 голов.
Прогноз и ставки
На победу «Славии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.70, на ничью в основное время — 3.75, а на победу «Арсенала» — 1.79.
На проход чешского клуба в полуфинал дают коэффициент 2.85, а на успех «канониров» — 1.43.
Для «канониров» победа в Лиге Европы может быть единственной надеждой на еврокубки, так что в Праге они выложатся по-полной. Прогнозируем, что «Арсенал» победит.
Вряд ли стоит ждать голевого изобилия. Интересен вариант для ставок «Обе забьют» за 1.91.