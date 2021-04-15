Пражская «Славия» сыграет на своем поле с лондонским «Арсеналом» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 22:00 мск. «Славия» Прага — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия» Прага

Пражский клуб начал еврокубковый сезон в отборе Лиги чемпионов, откуда в раунде плей-офф его выбил «Мидтьюлланд» (0:0 дома и 1:4 в гостях).

В группе Лиги Европы «Славия» с 12 очами заняла второе место (4 победы, 2 выездных поражения), уступив лидерство «Байеру» (15), обогнав «Хапоэль» (6) и «Ниццу» (3).

В 1/16 финала чешский клуб неожиданно для всех прошел «Лестер» (0:0 дома, 2:0 в гостях), а в 1/8 финала выбил шотландский «Рейнджерс» (1:1 дома, 2:0 в гостях).

Все прогнозы на Лигу Европы

В первом четвертьфинальном матче «Славия» спаслась дома — 1:1. В последнем матче пражский клуб в дерби обыграл дома «Спарту» (2:0).

После 26 туров чемпионата Чехии «Славия» лидирует, на 17 очков обгоняя «Спарту». Разница мячей 72-15, Ян Кухта забил 12 голов, еще 11 — Абдалла Сима, 10 у Станчу.

«Арсенал»

Лондонский клуб со стопроцентным результатом выиграл свою группу Лиги Европы, по 2 раза обыграв «Мольде» (10), венский «Рапид» (7) и ирландский «Дандолк» (0).

В 1/16 финала «Канониры» с трудом выбили португальскую «Бенфику» (1:1 в гостях, 3:2 дома), а в 1/8 финала одолели греческий «Олимпиакос» (3:1 в гостях, 0:1 дома).

В первом четвертьфинальном матче «Арсенал» забил «Славии» в концовке домашнего матча, но упустил победу в компенсированное время после углового — 1:1.

В последнем матче «Арсенал» на выезде разгромил «Шеффилд» (3:0) и с 45 очками идет на 9-м месте в таблице АПЛ. Разница мячей 43-35, Александр Ляказетт забил 13 голов.

Прогноз и ставки

На победу «Славии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.70, на ничью в основное время — 3.75, а на победу «Арсенала» — 1.79.

На проход чешского клуба в полуфинал дают коэффициент 2.85, а на успех «канониров» — 1.43.

Для «канониров» победа в Лиге Европы может быть единственной надеждой на еврокубки, так что в Праге они выложатся по-полной. Прогнозируем, что «Арсенал» победит.

Вряд ли стоит ждать голевого изобилия. Интересен вариант для ставок «Обе забьют» за 1.91.