Отавио: Задача в матче с «Челси» непростая, но пока ничего еще не потеряно

Полузащитник «Порту»высказал мнение об ответном матче с «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первом матче лондонцы на выезде победили со счетом 2:0.

Прогноз на «Челси» — «Порту»

«Мы провели хороший первый матч против "Челси". К сожалению, не удалось добиться положительного результата, хотя у нас были шансы сделать это.

Теперь нам нужно забивать хотя бы дважды, чтобы иметь шансы на выход в полуфинал. Да, задача непростая, но пока ничего еще не потеряно.

Каждый матч уникален, потому ответная встреча не будет похожа не первую. Мы пока не знаем, как будет играть "Челси". Наша задача — сделать то, что мы должны сделать», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.