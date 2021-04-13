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    Отавио: Задача в матче с «Челси» непростая, но пока ничего еще не потеряно

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    Полузащитник «Порту» Отавио высказал мнение об ответном матче с «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Отавио
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    Отавио

    В первом матче лондонцы на выезде победили со счетом 2:0.

    Прогноз на «Челси» — «Порту»

    «Мы провели хороший первый матч против "Челси". К сожалению, не удалось добиться положительного результата, хотя у нас были шансы сделать это.

    Теперь нам нужно забивать хотя бы дважды, чтобы иметь шансы на выход в полуфинал. Да, задача непростая, но пока ничего еще не потеряно.

    Каждый матч уникален, потому ответная встреча не будет похожа не первую. Мы пока не знаем, как будет играть "Челси". Наша задача — сделать то, что мы должны сделать», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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