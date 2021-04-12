Консейсау: Знаем, что перед нами стоит сложная задача

Главный тренер «Порту»рассказал об испытаниях в предстоящем матче с «Челси».

«Мы уверены и знаем, что перед нами стоит сложная задача. Ощущение, которое ты получаешь от того, что представляешь этот исторический клуб, всегда присутствует на поле. В таких играх чрезмерное усердие может быть вредным.

Мы должны быть сплоченной командой, забивать голы, но и не пропускать. В первом матче мы были хороши, но не слишком, иначе выиграли бы. Постараемся сделать все, чтобы стать лучшей командой», — приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

Первую встречу «Порту» проиграл со счетом 0:2. Следующий матч запланирован на 13 апреля.