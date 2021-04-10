«Вердер» — «Лейпциг»: счет матча 1:4, обзор голов

Бременскийпотерпел домашнее поражение от(1:4) в матче 28-го тура чемпионата Германии.

Дублем в составе победителей отличился норвежский нападающий Александр Сёрлот, еще по голу забили испанский хавбек Даниэль Ольмо и австрийский полузащитник Марсель Забитцер.

Единственный гол «Вердера» на счету косовского хавбека Милота Рашици, реализовавшего пенальти во втором тайме.

Футбол. Германия. Бундеслига Вердер — РБ Лейпциг 1:4 Голы: 0:1 Даниэль Ольмо (23'), 0:2 Александр Сёрлот (32'), 0:3 Александр Сёрлот (41'), 1:3 Милот Рашица (пенальти) (61'), 1:4 Марсель Забитцер (63') Вердер: Иржи Павленка, Никлас Мойсандер, Омер Топрак (Милош Велькович, 46'), Марко Фридль, Феликс Агу (Романо Шмид, 68'), Джошуа Сарджент (Юя Осако, 83'), Теодор Гебре Селасси, Жан-Мануэль Мбом (Kevin Moehwald, 46'), Кристиан Гросс, Eren Dinkci (Милот Рашица, 46'), Дейви Зельке РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Ибраима Конате, Марцель Хальстенберг (Лукас Клостерман, 75'), Марсель Забитцер (Хван Хи Чан, 82'), Тайлер Адамс (Бенджамин Хенрихс, 46'), Кристофер Нкунку, Джастин Клюйверт (Амаду Айдара, 61'), Даниэль Ольмо (Лазар Самарджич, 75'), Кевин Кампль, Александр Сёрлот

«Лейпциг» расположился на второй строчке в чемпионате, набрав 65 очков. «Вердер» находится на 13 месте — 30 баллов.

16 апреля подопечные Юлианна Нагельсмана сыграют дома с «Хоффенхаймом». Двумя днями позже «Вердер» в Дортмунде встретится с «Боруссией».

Календарь и таблица Бундеслиги

В параллельном матче берлинская «Герта» на своем поле сыграла вничью с менхенгладбахской «Боруссией» — 2:2.

В составе хозяев отличились аргентинский полузащитник Сантьяго Аскасибар и колумбийский форвард Джон Кордоба.

За гостей голы забили французский нападающий Алассан Плеа и немец Ларс Штиндль.

Отметим, что «Боруссия» играла в меньшинстве с 13-й минуты, когда прямую красную карточку получил за фол последней надежды вратарь Ян Зоммер.

В рамке его сменил Тобиас Зиппель.

Футбол. Германия. Бундеслига Герта — Боруссия М 2:2 Голы: 1:0 Сантьяго Аскасибар (23'), 1:1 Алассан Плеа (27'), 1:2 Ларс Штиндль (пенальти) (38'), 2:2 Джон Кордоба (49') Герта: Александер Шволов, Никлас Штарк, Лукас Клюнтер, Мартон Дардаи, Маттео Гюэндузи, Матеус Кунья, Доди Лукебакио (Кшиштоф Пёнтек, 46'), Максимилиан Миттельштедт (Марвин Платтенхардт, 46'), Сантьяго Аскасибар (Сами Хедира, 57'), Дейорайсо Зефёйк (Неманья Радоньич, 46'), Джон Кордоба Боруссия М: Ян Зоммер, Денис Закария, Рами Бенсебаини (Патрик Херрман, 77'), Маттиас Гинтер, Кристоф Крамер, Ларс Штиндль (Валентин Лацаро, 61'), Алассан Плеа, Оскар Вендт (Тобиас Зиппель, 17'), Штефан Ляйнер, Флориан Нойхаус, Марку Тюрам (Брил Эмболо, 77') Предупреждения: Дейорайсо Зефёйк (20'), Максимилиан Миттельштедт (40'), Кристоф Крамер (82') Удаление: Ян Зоммер (13')

Менхенгладбахский клуб занимает восьмое место с 40 очками. У «Герты» 26 очков и 14-е место в таблице.