Дюпин: Количеством набрали — пять моментов создали, один реализовали

Вратарь «Рубина»поделился мнением о победном матче 25-го тура РПЛ с(1:0).

«Достаточно сложная игра в эмоциональном плане была. Но я скажу, что по моментам у нас было больше возможностей забить, и не один мяч, а три-четыре могли забить. Мне кажется, по делу победа.

За счет чего команде удается вырывать победу в таких матчах? Где-то удача на нашей стороне в последнее время, плюс пацаны впереди все равно креативные и постоянно много создают остроты у ворот соперника.

Думаю, просто количеством набрали: пять моментов создали, один реализовали. Поэтому и удается добиваться положительного результата.

Я скажу: я не зря съездил в сборную. Пообщался с Гинтарасом Стауче, тренером по вратарям сборной, он что-то мне дал, подсказал, как действовать в каких-то ситуациях.

Соответственно не с пустым багажом оттуда приехал. Может быть, да, какую-то роль сыграл вызов в сборную. Пришла уверенность какая-то, стабильность.

И в клубе мы с Сергеем Викторовичем Козко мы работаем также — постоянно все обсуждаем и на тренировках работаем.

Поэтому, думаю, в совокупности работа с Викторовичем и подсказки от Гинтараса дают стабильную игру в воротах.

Думаю, что и на зимних сборах было видно, что у нас хорошая игра стала, поставленная. Мы играем в обороне более надежно и в атаке создаем больше моментов, чем было раньше.

Поэтому, думаю, это не удивительно», — приводит слова Дюпина сайт казанцев.