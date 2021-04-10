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    Дюпин: Количеством набрали — пять моментов создали, один реализовали

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    Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин поделился мнением о победном матче 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0).

    Юрий Дюпин
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    Юрий Дюпин

    «Достаточно сложная игра в эмоциональном плане была. Но я скажу, что по моментам у нас было больше возможностей забить, и не один мяч, а три-четыре могли забить. Мне кажется, по делу победа.

    За счет чего команде удается вырывать победу в таких матчах? Где-то удача на нашей стороне в последнее время, плюс пацаны впереди все равно креативные и постоянно много создают остроты у ворот соперника.

    Думаю, просто количеством набрали: пять моментов создали, один реализовали. Поэтому и удается добиваться положительного результата.

    Я скажу: я не зря съездил в сборную. Пообщался с Гинтарасом Стауче, тренером по вратарям сборной, он что-то мне дал, подсказал, как действовать в каких-то ситуациях.

    Соответственно не с пустым багажом оттуда приехал. Может быть, да, какую-то роль сыграл вызов в сборную. Пришла уверенность какая-то, стабильность.

    И в клубе мы с Сергеем Викторовичем Козко мы работаем также — постоянно все обсуждаем и на тренировках работаем.

    Поэтому, думаю, в совокупности работа с Викторовичем и подсказки от Гинтараса дают стабильную игру в воротах.

    Думаю, что и на зимних сборах было видно, что у нас хорошая игра стала, поставленная. Мы играем в обороне более надежно и в атаке создаем больше моментов, чем было раньше.

    Поэтому, думаю, это не удивительно», — приводит слова Дюпина сайт казанцев.

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