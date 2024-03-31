В рамках 22-го тура российской Премьер-лиги 31 марта пройдет игра «Рубин» — «Ахмат». Начало — 16:30 (мск). «Рубин» — «Ахмат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Рубин»

Турнирное положение: Казанская команда занимает 7-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе после 20-и туров. «Рубин» вполне может претендовать на топ-5 в лиге, ведь команда отстает от «Локомотива» всего на 3 балла.

Стоит отметить, что у «Рубина» проблемы в атаке на протяжении всего сезона, но при этом порядок в обороне. За 20 встреч в РПЛ казанцы забили всего 18 голов при 23-х пропущенных.

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Последние матчи: После зимней паузы у «Рубина» игра не заладилась. В 2-х встречах РПЛ команда сначала сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1), а потом проиграла «Пари НН» (0:1), пропустив решающий гол на 5-й минуте.

Календарь и таблица РПЛ

До перерыва «Рубин» показывал совершенно другие результаты, стабильно выигрывая. За последние 5 матчей в РПЛ казанцы по 2 раза выиграла и проиграла, а также 1 раз сыграла вничью.

Не сыграют: Дарко Евтич и Мацей Рыбус (у обоих травмы).

Состояние команды: Кажется, зимняя пауза не пошла на пользу «Рубину», команда все никак не может победить. В предстоящем матче подопечным Рашида Рахимова просто необходимо побеждать.

К тому же, «Рубин» уже обыгрывал «Ахмат» в нынешнем сезоне. В рамках 11-го тура РПЛ казанцы одолели своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 34-й минуте.

«Ахмат»

Турнирное положение: Команда граничит с зоной стыков за выживание в РПЛ. «Ахмат» занимает 12-е место в таблице с 20-ю очками в активе после 20-и туров.

Грозненская команда также, как и «Рубин» имеет проблемы с результативностью в нынешнем сезоне, забив всего 19 голов за 20 встреч при 25-и пропущенных.

Последние матчи: После зимней паузы «Ахмат» начал продолжил часто набирать очки. В последних 2-х турах РПЛ грозненцы сначала обыграли «Урал» (1:0), а затем проиграли «Динамо» (0:2).

В последнем матче «Ахмат» 13-го марта обыграл «Волгарь» (2:1) в рамках 1/16 финала Кубка России Пути регионов, команда продолжает свой путь на турнире.

Не сыграет: Заим Диванович (травма).

Состояние команды: Еще до перерыва «Ахмат» начал стабильно набирать очки. В последних 5-и встречах РПЛ грозненцы проиграли только 1 раз, а также по 2 раза выиграли и сыграли вничью.

К тому же, «Ахмат» занимает 10-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 8 очков из 30-и возможных на чужом поле. Сможет ли «Ахмат» взять реванш у «Рубина» за поражение в прошлой встрече? Команда точно встретится с мощным сопротивлением от казанцев.

Статистика для ставок

В последних 5-и официальных матчах «Ахмат» проиграл только 1 раз

«Ахмат» не может обыграть «Рубин» на протяжении 11-и последних очных встреч

В 5-и последних матчах РПЛ «Рубин» не пробивал тотал 2.5 больше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:«Рубин» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.25, а победа «Ахмата» — в 3.45.

ТБ 2,5 оценивается в 2.25, а на ТМ 2,5 можно поставить также за 1.65.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не смогут определить победителя в матче.

Ставка: Ничья за 3.25.

Прогноз: Да, «Рубин» и «Ахмат» не отличаются результативностью, но они вполне способны забить друг другу хотя-бы по одному мячу.

Ставка: Обе забьют за 1.98.