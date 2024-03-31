ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов»Крушение амбиций. «Ростов» уничтожил главного конкурента «Зенита» Брайт Осайи-СамуэльСезон хаоса в Турции: Один из претендентов на титул готов сняться с турнира «Арсенал» — «Манчестер Сити»Интрига закручивается. Финиш титульной гонки АПЛ потреплет нервы болельщикам
  • 23:48
    • Синнер разгромил Медведева в полуфинале «Мастерса» в Майами
    Все новости спорта

    Сможет ли «Рубин» одолеть «Ахмат»?

    «Рубин» — «Ахмат». Ставка (к. 3.25) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 31 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Рубин Прогнозы на Ахмат Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Ахмат»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рубин»
    В рамках 22-го тура российской Премьер-лиги 31 марта пройдет игра «Рубин» — «Ахмат». Начало — 16:30 (мск). «Рубин» — «Ахмат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 31 Марта 2024 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 16:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
    •

    «Рубин»

    Турнирное положение: Казанская команда занимает 7-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе после 20-и туров. «Рубин» вполне может претендовать на топ-5 в лиге, ведь команда отстает от «Локомотива» всего на 3 балла.

    Стоит отметить, что у «Рубина» проблемы в атаке на протяжении всего сезона, но при этом порядок в обороне. За 20 встреч в РПЛ казанцы забили всего 18 голов при 23-х пропущенных.

    Рубин — Ахмат: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.253.303.50Бонус$9500
    •

    Последние матчи: После зимней паузы у «Рубина» игра не заладилась. В 2-х встречах РПЛ команда сначала сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1), а потом проиграла «Пари НН» (0:1), пропустив решающий гол на 5-й минуте.

    Календарь и таблица РПЛ

    До перерыва «Рубин» показывал совершенно другие результаты, стабильно выигрывая. За последние 5 матчей в РПЛ казанцы по 2 раза выиграла и проиграла, а также 1 раз сыграла вничью.

    Не сыграют: Дарко Евтич и Мацей Рыбус (у обоих травмы).

    Состояние команды: Кажется, зимняя пауза не пошла на пользу «Рубину», команда все никак не может победить. В предстоящем матче подопечным Рашида Рахимова просто необходимо побеждать.

    К тому же, «Рубин» уже обыгрывал «Ахмат» в нынешнем сезоне. В рамках 11-го тура РПЛ казанцы одолели своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 34-й минуте.

    «Ахмат»

    Турнирное положение: Команда граничит с зоной стыков за выживание в РПЛ. «Ахмат» занимает 12-е место в таблице с 20-ю очками в активе после 20-и туров.

    Грозненская команда также, как и «Рубин» имеет проблемы с результативностью в нынешнем сезоне, забив всего 19 голов за 20 встреч при 25-и пропущенных.

  • «Футболист не может, как певец, петь под фанеру до самой старости». Денис Бояринцев — о РПЛ, «Спартаке» и быстрых ногах Роналду
  • Интервью с любимцем спартаковских болельщиков, который в качестве тренера вывел уже три команды из второй лиги в ФНЛ
  • 28/03/2024

    • Последние матчи: После зимней паузы «Ахмат» начал продолжил часто набирать очки. В последних 2-х турах РПЛ грозненцы сначала обыграли «Урал» (1:0), а затем проиграли «Динамо» (0:2).

    В последнем матче «Ахмат» 13-го марта обыграл «Волгарь» (2:1) в рамках 1/16 финала Кубка России Пути регионов, команда продолжает свой путь на турнире.

    Не сыграет: Заим Диванович (травма).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: Еще до перерыва «Ахмат» начал стабильно набирать очки. В последних 5-и встречах РПЛ грозненцы проиграли только 1 раз, а также по 2 раза выиграли и сыграли вничью.

    К тому же, «Ахмат» занимает 10-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 8 очков из 30-и возможных на чужом поле. Сможет ли «Ахмат» взять реванш у «Рубина» за поражение в прошлой встрече? Команда точно встретится с мощным сопротивлением от казанцев.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и официальных матчах «Ахмат» проиграл только 1 раз

    • «Ахмат» не может обыграть «Рубин» на протяжении 11-и последних очных встреч

    • В 5-и последних матчах РПЛ «Рубин» не пробивал тотал 2.5 больше

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:«Рубин» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.25, а победа «Ахмата» — в 3.45.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.25, а на ТМ 2,5 можно поставить также за 1.65.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не смогут определить победителя в матче.

    Ставка: Ничья за 3.25.

    Прогноз: Да, «Рубин» и «Ахмат» не отличаются результативностью, но они вполне способны забить друг другу хотя-бы по одному мячу.

    Ставка: Обе забьют за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Енисей — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  3.06
  • Прогноз на матч Хетафе — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Дженоа — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.56
  • Прогноз на матч Торино — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Байер — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Балтика — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лейпциг — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Вердер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Ахмат» с коэффициентом 3.25. Дата матча: 31.03.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Рубин» одолеть «Ахмат»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры