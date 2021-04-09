Российские футболистки победили Португалию в первом стыковом матче Евро-2022

Единственный гол забила на 51-й минуте нападающая московского «Локомотива» Нелли Коровкина.
Евро-2020. Стыковые матчи
Португалия — Россия 0:1 (0:0)
Гол: Коровкина, 51Португалия: Мораиш, Боржеш, Кошта, Ребелу, Маршау, Нету (к), Силва, Пинту (Диаш, 82), Нортон (Ясинту, 82), Мендеш (Капета, 59), Назарет (Энкарнасау, 77)Россия: Тодуа, Абдуллина, Кожникова (к), Беломытцева, Машкова, Козлова, Самойлова, Пантюхина (Шеина, 62), Смирнова (Куропаткина, 90+4), Федорова, КоровкинаПредупреждения: Коровкина, 38. Федорова, 60. Смирнова, 71
Ответный матч команда Юрия Красножана сыграет 13 апреля. Победитель пары получит право сыграть в финальной части Евро.
Чемпионат Европы среди женских команд состоится с 6 по 31 июля в Англии