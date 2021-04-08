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    Тухель: Это был сложный матч, «Порту» — сильная команда

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Порту» (2:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Это был сложный матч, "Порту" — сильная команда. Во многих моментах нам было нелегко, но мы были готовы — на этой стадии турнира так и бывает. У нас был правильный настрой, и мы добились отличного результата.

    Я очень рад, что Маунт забил. Это был очень важный гол, гол на выезде, он вывел нас вперед.

    После этого мы все успокоились. Удар был сложный, но очень точный, и он мгновенно принял верное решение.

    Чилуэлл действовал хладнокровно, обыграл вратаря. Нам было важно забить второй гол на выезде.

    Наш атакующий ритм немного сбился, но были шансы вынудить соперника ошибиться, и Чилуэлл именно это и сделал, а затем спокойно сыграл в штрафной.

    Он нечасто забивает, но я очень рад, что мы добились такого результата. Это потрясающий результат, но мы сыграли только один матч, и расслабляться нельзя», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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