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    Гранада — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (08.04.2021)

    «Гранада» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол Лига Европы Гранада Манчестер Юнайтед Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 22:00 в четвертьфинале ЛЕ начнётся матч «Гранада» — «Манчестер Юнайтед».

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    Составы команд:

    «Гранада»: Руи Силва, Карлос Нева, Виктор Диас, Хесус Вальехо, Домингуш Дуарте, Максим Гоналон, Антонио Пуэртас, Анхель Монторо, Янхель Эррера, Кенеди, Роберто Сольдадо.

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш, Даниэль Джеймс, Скотт МакТоминай, Мэйсон Гринвуд.

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гранада» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.26.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3. Матч между командами «Гранада» и «Манчестер Юнайтед» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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