Гранада — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (08.04.2021)

В 22:00 в четвертьфинале ЛЕ начнётся матч

Составы команд:

«Гранада»: Руи Силва, Карлос Нева, Виктор Диас, Хесус Вальехо, Домингуш Дуарте, Максим Гоналон, Антонио Пуэртас, Анхель Монторо, Янхель Эррера, Кенеди, Роберто Сольдадо.

«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш, Даниэль Джеймс, Скотт МакТоминай, Мэйсон Гринвуд.

Календарь и таблица Лиги Европы

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гранада» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.26.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3. Матч между командами «Гранада» и «Манчестер Юнайтед» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.