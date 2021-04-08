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    Артета: «Славия» — неуступчивый и сильный соперник

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против пражской «Славии».

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Это очень сильный соперник, который не проигрывает в Лиге Европы. Просто посмотрите на то, как они владеют мячом. В последние годы "Славия" могла бы усложнить жизнь абсолютно любому клубу. Они никогда не сдаются и выходят на поле с правильным настроем.

    Кого могу выделить в составе "Спарты"? Я хотел бы отметить их индивидуальные выступления. Конечно, у них есть сильные игроки, год за годом они продают футболистов в топ-клубы — это о многом говорит. Если за "Спартой" следят большие клубы, значит они в полном порядке», — цитирует Артету пресс-служба клуба.

    Поединок состоится в Лондоне сегодня, 8 апреля, начало — в 22:00 по мск.

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