Артета: «Славия» — неуступчивый и сильный соперник

Главный тренерподелился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против пражской

«Это очень сильный соперник, который не проигрывает в Лиге Европы. Просто посмотрите на то, как они владеют мячом. В последние годы "Славия" могла бы усложнить жизнь абсолютно любому клубу. Они никогда не сдаются и выходят на поле с правильным настроем.

Кого могу выделить в составе "Спарты"? Я хотел бы отметить их индивидуальные выступления. Конечно, у них есть сильные игроки, год за годом они продают футболистов в топ-клубы — это о многом говорит. Если за "Спартой" следят большие клубы, значит они в полном порядке», — цитирует Артету пресс-служба клуба.

Поединок состоится в Лондоне сегодня, 8 апреля, начало — в 22:00 по мск.