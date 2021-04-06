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    Онопко: Гончаренко и Галицкий найдут общий язык

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    Бывший помощник Виктора Гончаренко в ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал назначение белорусского специалиста на пост наставника «Краснодара».

    Виктор Онопко
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    Виктор Онопко

    «Краснодару оперативно нужно было найти замену Мусаеву. Сергей Галицкий сделал хороший выбор, назначив Гончаренко. После паузы Виктор Михайлович немного передохнул… Он хорошо знает Краснодар, потому что уже работал в этом городе. У него все должно получиться.

    Галицкий и Гончаренко сработаются. Виктор Михайлович бывает чересчур эмоциональным в раздевалке или на бровке, от него исходит бешеная энергия, но в обычной жизни вне футбола он спокойный и уравновешенный человек. Да, после игры может с судьями поговорить, но это нормальная история. Он переживает за результат и за игру — это эмоции.

    Думаю, Гончаренко и Галицкий найдут общий язык. Виктору Михайловичу желаю здоровья и удачи. Он любит футбол и, когда дела идут не очень хорошо, вникает, ищет проблему. У него всё должно получиться», — приводит слова Онопко «Чемпионат».

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