Затишье на ринге. Почему к концу 2024-го зрители потеряли интерес к боксу?

К концу 2024-го года зрительский интерес к боксу начал сильно падать. Самое время разобраться, почему так происходит и кто в этом виноват?

Слишком мало звезд, особенно в легких категориях

Последние 3 десятилетия 20-го века можно назвать «Золотой эрой» бокса. Ведь именно тогда ринг подарил миру таких легенд, как Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и Рой Джонс.

Эстафету у них приняли Геннадий Головкин, Флойд Мейвезер с Мэнни Пакьяо, уже завершившие карьеру, а также «Канело», Фьюри, Усик и еще ряд других бойцов. Правда, в последнее время новые громкие имена появляются не так уж и часто.

Некоторым просто не дают раскрыться, как, например, Дэвид Бенавидесу. Из других же пытаются сделать суперзвезд, но они не оправдывают этого. Таковым является Шакур Стивенсон, чьи бои скучно смотреть.

Наоя Иноуэ globallookpress.com

Особенно сильно в этом плане страдают дивизионы, начиная от второго полулегкого и ниже. Если в легком весе зрительский интерес удерживают Джервонта Дэвис вместе с Василием Ломаченко, то на 8 оставшихся категорий есть только одна суперзвезда — Наоя Иноуэ.

К нему плавно подтягивается его брат Такума Иноуэ. Но этого все равно недостаточно. Бои в категориях до 60 кг занимают низы рейтингов по количеству просмотров и продажам платных телетрансляций.

Почти нет громких боев в конце 2024-го

Теренс Кроуфорд (слева) globallookpress.com

В случае сравнения профессионального бокса с UFC видна одна большая разница. В лиге Даны Уайта гораздо больше громких турниров. Только за один месяц UFC проводит по 3-4 ивента.

Причем большие бои присутствуют не только на номерных кардах, но и на турнирах серии FightNight. На не самом крупно турнире в Макао недавно дрались Петр Ян и Дейвисон Фигередо, экс-чемпионы UFC. Но бокс таким разнообразием контента точно не может похвастаться. А громкие бои в 2024 году можно пересчитать по пальцам.

За прошедшие месяцы интерес аудитории был прикован, прежде всего, к долгожданному противостоянию Фьюри с Усиком. Что еще произошло? Кроуфорд взял пояс в третьей весовой категории, победив Исраила Мадримова.

Дюбуа в сентябре нокаутировал Энтони Джошуа, Бетербиев стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе, одолев Бивола, 24 октября Тим Цзю сенсационно уступил Бахраму Муртазалиеву, после чего настало затишье.

Закроет 2024 год реванш Фьюри и Усика, но 2 месяца без громких боев в таком виде спорта, как бокс, полный провал. В этот период были и будут титульные поединки, однако уровень масштаба совсем не тот. Ведь в них дерутся спортсмены совершенно неизвестные поклонникам боевых искусств.

Отсутствие трансляций на ТВ

Александр Усик globallookpress.com

Отсутствие трансляций на телевидении это еще один минус. Как популяризировать бои, если их никто не видит? В Европе с этим проблем меньше. Но в России слишком много подводных камней с трансляциями.

Парадокс в том, что в РФ все самые громкие бои этого года в боксе не показывались на телевидении. А зрители наблюдали за трансляциями турниров организации «Наше дело».

И лишь один бой на ринге, показанный на российском ТВ можно назвать по-настоящему громким: противостояние Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Однако поединки с мировыми звездами в лице Фьюри, Усика, «Канело» и остальных приходилось наблюдать на различных стриминговых сервисах и сайтах.

Кто знает, тот всегда найдет, где смотреть, и все же таковых меньшинство. Получается следующая ситуация: громких поединков в профессиональном боксе итак мало, а их еще не показывают на телевидении.

Тогда о каком зрительском интересе можно говорить? Любители боевых искусств практически не получают никакого контента. Соответственно, бокс с каждым годом становится менее популярным.

Слишком большое внимание к боям с блогерами

Джейк Пол против Майка Тайсона globallookpress.com

В последнее время фокус матчмейкеров и организаторов сместился от профессиональных поединков к противостояниям с участием тех личностей, которые никак не связаны с боксом.

Речь даже не о бойцах смешанных единоборств вроде Фрэнсиса Нганну или ветеранов Масвидаля с Диасом, желающих подзаработать. Братья Логан и Джейк Полы, «KSI» и еще ряд блоггеров пытаются доказать, что они настоящие боксеры.

Баталии на ринге с их участием собрали немало просмотров. Недавний поединок Джейка Пола против Майка Тайсона и вовсе побил рекорды по количеству зрителей на онлайн-трансляциях. Но какое отношение такие бои имеют к профессиональному боксу?

Какое отношение они имеют к рейтингам и титульной гонке? Драться на ринге блоггерам и публичным личностям никто не запрещает. Но проблема в том, что бокс перестал быть спортом и превратился в бизнес. Каждый хочет только заработать: промоутеры, спонсоры, блоггеры и ветераны, рискующие здоровьем ради денег.

А ведь бокс исторически считался видом спорта для джентльменов. Увы, в современных реалиях никто не помнит и не чтит традиции. Ныне бокс — это зрелище и бизнес, где спортивная составляющая отошла на второй план.

Нежелание боксеров драться с прямыми конкурентами

Сауль Альварес globallookpress.com

Конкуренция за место на Олимпе очень высокая. Именно она является толчком к прогрессу абсолютно любой спортивной дисциплины. Однако есть и обратная сторона медали. Бойцы со своими командами максимально детально продумывают каждый шаг.

Цена ошибки слишком велика. Выйдя в ринг с не самым удобным соперником, ты рискуешь получить поражение, а это еще год-полтора кропотливой работы без титульных амбиций. Многие боксеры выходят на поединки с прямыми конкурентами только тогда, когда им удобно.

Достичь вершины очень сложно, а удержаться на ней еще труднее. Именно поэтому многие боксеры, добившись статуса чемпиона мира, ищут для себя максимально легких соперников, ведь расставаться с титулами, к которым ты так долго шел, в одночасье не хочется.

Таковыми являются Тайсон Фьюри, игнорировавший поединок с Усиком почти 2 года, и Джермелл Чарло, испугавшийся Тима Цзю. Ярче других из подобного списка выделяется абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес.

«Канело» принял уже все возможные вызовы кроме одного — от непобежденного Дэвида Бенавидеса. Из-за того, что чемпионы боятся драться с сильнейшими, приходится наблюдать второсортные поединки вроде недавнего противостояния Альвареса с Эдгаром Берлангой, бойцом далеким от чемпионского уровня.

Исторически в титульных противостояниях дрались сильнейшие. Но нынешние звезды слишком переживают за свою статистику и репутацию, что, конечно же, не красит их, как спортсменов.