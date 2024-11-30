Затишье на ринге. Почему к концу 2024-го зрители потеряли интерес к боксу?

Слишком мало звезд, особенно в легких категориях
Последние 3 десятилетия 20-го века можно назвать «Золотой эрой» бокса. Ведь именно тогда ринг подарил миру таких легенд, как Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и Рой Джонс.
Эстафету у них приняли Геннадий Головкин, Флойд Мейвезер с Мэнни Пакьяо, уже завершившие карьеру, а также «Канело», Фьюри, Усик и еще ряд других бойцов. Правда, в последнее время новые громкие имена появляются не так уж и часто.
Некоторым просто не дают раскрыться, как, например, Дэвид Бенавидесу. Из других же пытаются сделать суперзвезд, но они не оправдывают этого. Таковым является Шакур Стивенсон, чьи бои скучно смотреть.
Особенно сильно в этом плане страдают дивизионы, начиная от второго полулегкого и ниже. Если в легком весе зрительский интерес удерживают Джервонта Дэвис вместе с Василием Ломаченко, то на 8 оставшихся категорий есть только одна суперзвезда — Наоя Иноуэ.
К нему плавно подтягивается его брат Такума Иноуэ. Но этого все равно недостаточно. Бои в категориях до 60 кг занимают низы рейтингов по количеству просмотров и продажам платных телетрансляций.
Почти нет громких боев в конце 2024-го
В случае сравнения профессионального бокса с UFC видна одна большая разница. В лиге Даны Уайта гораздо больше громких турниров. Только за один месяц UFC проводит по 3-4 ивента.
Причем большие бои присутствуют не только на номерных кардах, но и на турнирах серии FightNight. На не самом крупно турнире в Макао недавно дрались Петр Ян и Дейвисон Фигередо, экс-чемпионы UFC. Но бокс таким разнообразием контента точно не может похвастаться. А громкие бои в 2024 году можно пересчитать по пальцам.
За прошедшие месяцы интерес аудитории был прикован, прежде всего, к долгожданному противостоянию Фьюри с Усиком. Что еще произошло? Кроуфорд взял пояс в третьей весовой категории, победив Исраила Мадримова.
Дюбуа в сентябре нокаутировал Энтони Джошуа, Бетербиев стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе, одолев Бивола, 24 октября Тим Цзю сенсационно уступил Бахраму Муртазалиеву, после чего настало затишье.
Закроет 2024 год реванш Фьюри и Усика, но 2 месяца без громких боев в таком виде спорта, как бокс, полный провал. В этот период были и будут титульные поединки, однако уровень масштаба совсем не тот. Ведь в них дерутся спортсмены совершенно неизвестные поклонникам боевых искусств.
Отсутствие трансляций на ТВ
Отсутствие трансляций на телевидении это еще один минус. Как популяризировать бои, если их никто не видит? В Европе с этим проблем меньше. Но в России слишком много подводных камней с трансляциями.
Парадокс в том, что в РФ все самые громкие бои этого года в боксе не показывались на телевидении. А зрители наблюдали за трансляциями турниров организации «Наше дело».
И лишь один бой на ринге, показанный на российском ТВ можно назвать по-настоящему громким: противостояние Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Однако поединки с мировыми звездами в лице Фьюри, Усика, «Канело» и остальных приходилось наблюдать на различных стриминговых сервисах и сайтах.
Кто знает, тот всегда найдет, где смотреть, и все же таковых меньшинство. Получается следующая ситуация: громких поединков в профессиональном боксе итак мало, а их еще не показывают на телевидении.
Тогда о каком зрительском интересе можно говорить? Любители боевых искусств практически не получают никакого контента. Соответственно, бокс с каждым годом становится менее популярным.
Слишком большое внимание к боям с блогерами
В последнее время фокус матчмейкеров и организаторов сместился от профессиональных поединков к противостояниям с участием тех личностей, которые никак не связаны с боксом.
Речь даже не о бойцах смешанных единоборств вроде Фрэнсиса Нганну или ветеранов Масвидаля с Диасом, желающих подзаработать. Братья Логан и Джейк Полы, «KSI» и еще ряд блоггеров пытаются доказать, что они настоящие боксеры.
Баталии на ринге с их участием собрали немало просмотров. Недавний поединок Джейка Пола против Майка Тайсона и вовсе побил рекорды по количеству зрителей на онлайн-трансляциях. Но какое отношение такие бои имеют к профессиональному боксу?
Какое отношение они имеют к рейтингам и титульной гонке? Драться на ринге блоггерам и публичным личностям никто не запрещает. Но проблема в том, что бокс перестал быть спортом и превратился в бизнес. Каждый хочет только заработать: промоутеры, спонсоры, блоггеры и ветераны, рискующие здоровьем ради денег.
А ведь бокс исторически считался видом спорта для джентльменов. Увы, в современных реалиях никто не помнит и не чтит традиции. Ныне бокс — это зрелище и бизнес, где спортивная составляющая отошла на второй план.
Нежелание боксеров драться с прямыми конкурентами
Конкуренция за место на Олимпе очень высокая. Именно она является толчком к прогрессу абсолютно любой спортивной дисциплины. Однако есть и обратная сторона медали. Бойцы со своими командами максимально детально продумывают каждый шаг.
Цена ошибки слишком велика. Выйдя в ринг с не самым удобным соперником, ты рискуешь получить поражение, а это еще год-полтора кропотливой работы без титульных амбиций. Многие боксеры выходят на поединки с прямыми конкурентами только тогда, когда им удобно.
Достичь вершины очень сложно, а удержаться на ней еще труднее. Именно поэтому многие боксеры, добившись статуса чемпиона мира, ищут для себя максимально легких соперников, ведь расставаться с титулами, к которым ты так долго шел, в одночасье не хочется.
Таковыми являются Тайсон Фьюри, игнорировавший поединок с Усиком почти 2 года, и Джермелл Чарло, испугавшийся Тима Цзю. Ярче других из подобного списка выделяется абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес.
«Канело» принял уже все возможные вызовы кроме одного — от непобежденного Дэвида Бенавидеса. Из-за того, что чемпионы боятся драться с сильнейшими, приходится наблюдать второсортные поединки вроде недавнего противостояния Альвареса с Эдгаром Берлангой, бойцом далеким от чемпионского уровня.
Исторически в титульных противостояниях дрались сильнейшие. Но нынешние звезды слишком переживают за свою статистику и репутацию, что, конечно же, не красит их, как спортсменов.