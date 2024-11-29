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    Джонс неспроста избегает Аспиналла. У Англичанина есть все, чтобы сокрушить «Баунса»

    У Джонса 1000 причин не драться с Аспиналлом. Но чем британец так испугал легендарного чемпиона?

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    Том Аспиналл
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    Том Аспиналл
    Джонс даже после победы над Миочичем проигнорировал вызов Аспиналла, публично заявив о своем нежелании драться с британцем. Такой бой для «Баунса» большой риск. Том на пике, и он очень силен

    Аспиналл — лучший тяжеловес в мире прямо сейчас

    Тома Аспиналла без каких-либо вопросов можно назвать лучшим тяжеловесом мира прямо сейчас. А наличие временного титула UFC только подтверждает этот факт. В сильнейшей лиге у Тома за 9 поединков 8 побед и одно поражение.

    Причем единственная неудача случилась из-за того, что британец получил травму ноги во время противостояния с Кертисом Блейдсом, которого в итоге он нокаутировал в реванше за одну минуту.

    По-настоящему победить Аспиналла в UFC еще не смог никто. Тот проигрыш Блейдсу можно сравнить разве что с единственным поражением Джонса в карьере. Конечно, опыт «Баунса» и британца в смешанных единоборствах несопоставим.

    Tom Aspinall’s Most EPIC Finishes! ⚡️

    Однако резюме Тома Аспиналла в тяжелом весе гораздо солиднее, нежели у Джона. Американец провел только 2 боя в категории до 120 кг и одержал в них 2 победы. Последняя и вовсе была достигнута над 42-летним ветераном Стипе Миочичем, который не дрался 3,5 года.

    Тем временем, Аспиналл зачистил почти весь дивизион, одержав 8 побед. Причем 5 из них были достигнуты над действующими представителями рейтинга. То, с какой скоростью британец финишировал всех соперников, действительно, поражает.

    Только Андрей Арловский продержался в октагоне больше одного раунда. Остальные были финишированы менее, чем за 2,5 минуты. Том сейчас на пике. Он самый опасный соперник в тяжелом дивизионе для любого бойца, и Джонс это прекрасно понимает.

    Габариты и сила Джону не помогут

    Джон Джонс
    globallookpress.com

    Джон Джонс всегда славился своей физической силой и выносливостью. Нередко на руку ему играли и внушительные габариты. В полутяжелом дивизионе за счет большего размаха рук и преимущества в росте он уверенно разбивал соперников с дальней дистанции и они просто не успевали к нему подобраться.

    Но в тяжелом дивизионе у него такого преимущества нет. Особенно над Томом Аспиналлом, чьи физические кондиции просто невероятны. Ранее Джонс за счет своей мощи мог удерживать соперника в клинче у сетки.

    Однако Аспиналл никому не позволял доминировать над собой в партере. Стоит также учесть и разницу в возрасте. А Джонс дорожит своей репутацией, статистикой и очень не хочет оказаться на месте того же Миочича.

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    • Для тяжелого дивизиона 37 лет это еще не приговор. Но Джон выступает в UFC с 2008 года. Он настоящий ветеран не только по меркам организации, но и в целом. В смешанных единоборствах далеко не раз была такая ситуация, когда молодой лев побеждал старого.

    Если отталкиваться не от навыков, а хотя бы от физических кондиций, то Джон Джонс уже далек от своего пика в отличие от Тома Аспиналла.

    У Тома невероятная скорость

    Том Аспиналл
    globallookpress.com

    Джонс не славился эталонной защитой в стойке даже в пиковые годы. Бокс — это его слабая сторона. Порой, «Баунс» не успевал реагировать на атаки своих соперников и пропускал удары.

    Доминик Рейес, Даниэль Кормье и Александр Густаффсон доставили нынешнему чемпиону тяжелого дивизиона UFC немало проблем в поединках. А вот сильно попасть по Тому Аспиналлу до сих пор так никто и не смог.

    Британец обладает феноменальной скоростью для тяжеловеса. В этом компоненте в дивизионе посоревноваться с ним может только Сирил Ган. Том прекрасно видит момент удара своих соперников и своевременно уклоняется.

    Он без каких-либо проблем защитился от атак Кертиса Блэйдса и Сергея Павловича в двух последних поединках. Тем временем, Джонс пропустил несколько неприятных ударов даже от 42-летнего Миочича, который однозначно уступает в скорости почти всем представителям топ-15.

    В поединке с Томом Джон едва ли среагирует на молниеносные удары молодого соперника. При этом с нынешней скоростью «Баунс» точно не сумеет донести нокаутирующий удар. Да и защита от акцентированных попаданий у Аспиналла чуть лучше: 53% против 51%.

    Джонсу нечем удивить англичанина

    Джон Джонс
    globallookpress.com

    В арсенале Джона Джонса много разных приемов: удары локтями, кики с разных дистанций, более десятка различных подсечек для перевода соперников на канвас. Однако Тома Аспиналла ему нечем удивить.

    Британец доминировал над своими соперниками абсолютно на всех этажах. Того же Александра Волкова в очном поединке он полностью разобрал в партере, проведя ему болевой прием на руку уже в первом раунде.

    Примечательно, что у Тома были всего 4 попытки тейкдауна в UFC и все 4 успешные. У Джонса лишь 45% проходов в ноги оказались удачными. Но и защита в борьбе у британца тоже лучше.

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    • Джонс по статистике блокирует 57% тейкдаунов со стороны соперников, а Том 61%. Может быть Джонс бьет невероятно прицельно и его снайперская точность станет ключевым фактором? И снова нет.

    У «Баунса» точность ударов в 63%, у Аспиналла 66%. О нокаутирующей мощи и говорить не стоит. Даже с учетом того, что у Джонса больше боев за карьеру, у него только 8 досрочных побед в первом раунде против 14-ти у британца.

    У Аспиналла в UFC нет ни одной победы по очкам. Джонс до триумфа над Миочичем никого не финишировал в стойке на протяжении шести лет. Не только актуальная форма, но и статистика на стороне Аспиналла. Джонсу не под силу пройти британца, и поэтому он не хочет с ним драться.

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