Черчесов: Футболисты «молодежки» пока не готовы играть против взрослых сборных

Главный тренер сборной Россиирассказал, намерен ли он приглашать в команду игроков из молодежной сборной.

В конце марта молодежная сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро-2021 (U21). В трех матчах группового этапа команда Михаила Галактионова одержала одну победу и потерпела два поражения.

«Понятно, что вы отталкиваетесь от результата. Мы общаемся с Галактионовым по поводу каждого игрока, кто готов. Любовь в футболе иногда мешает. Когда тренер влюбляется в футболиста, это первый шаг на выход.

Невозможно только кнутом воспитывать футболиста, но и только пряником нельзя. Даже хваля игрока, есть профессиональный язык, где игрок поймет, когда хвалит его тренер или нет. Что такое хорошо, когда кроха сын к отцу пришел, и что такое плохо. Футболистов надо воспитывать.

Если сказать конкретно, то игроки пока не готовы играть против взрослых сборных. Но у нас есть 2 месяца, чтобы посмотреть, кто на что готов и кто себя проявит. Если молодой и опытный игроки одинакового уровня, нам надо выбрать. В молодежной сборной сейчас появились новые имена — Захарян, Тюкавин. Им тоже не так просто. Это командная химия, которая иногда нарушается, когда сразу много новых игроков.

Не надо так легкомысленно подходить к чему-то. Вы постоянно играете в футбольный менеджер, расставляя фигурки. Это не претензия. Но вы просто передвигаете, а здесь живые люди», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».