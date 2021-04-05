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    • Черчесов рассказал, кто будет капитаном сборной России на Евро-2020
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    Черчесов: Футболисты «молодежки» пока не готовы играть против взрослых сборных

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, намерен ли он приглашать в команду игроков из молодежной сборной.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    В конце марта молодежная сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро-2021 (U21). В трех матчах группового этапа команда Михаила Галактионова одержала одну победу и потерпела два поражения.

    «Понятно, что вы отталкиваетесь от результата. Мы общаемся с Галактионовым по поводу каждого игрока, кто готов. Любовь в футболе иногда мешает. Когда тренер влюбляется в футболиста, это первый шаг на выход.

    Невозможно только кнутом воспитывать футболиста, но и только пряником нельзя. Даже хваля игрока, есть профессиональный язык, где игрок поймет, когда хвалит его тренер или нет. Что такое хорошо, когда кроха сын к отцу пришел, и что такое плохо. Футболистов надо воспитывать.

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  • 01/04/2021

    • Если сказать конкретно, то игроки пока не готовы играть против взрослых сборных. Но у нас есть 2 месяца, чтобы посмотреть, кто на что готов и кто себя проявит. Если молодой и опытный игроки одинакового уровня, нам надо выбрать. В молодежной сборной сейчас появились новые имена — Захарян, Тюкавин. Им тоже не так просто. Это командная химия, которая иногда нарушается, когда сразу много новых игроков.

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    • Не надо так легкомысленно подходить к чему-то. Вы постоянно играете в футбольный менеджер, расставляя фигурки. Это не претензия. Но вы просто передвигаете, а здесь живые люди», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

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