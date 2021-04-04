Игроки «Челси» устроили потасовку на тренировке

Антонио Рюдигер Фото: globallookpress.com
Как сообщает The Telegraph, Рюдигер во время двустронки влетел в Кепу в подкате. Разгорелся горячий спор, за которым последовала эскалация и немец потолкался с голкипером.
Случилось это на следующие сутки после первого поражения «Челси» при главном тренере Томасе Тухеле — лондонцы уступили «Вест Бромвичу» (2:5). Интересно, что и Рюдигер, и Кепа провели этот матч на скамейке запасных.
В итоге пришлось вмешиваться тренеру — Тухель отправил Рюдигера остыть в раздевалку. Отмечается, что после проблема была решена, и защитник извинился перед Аррисабалагой.