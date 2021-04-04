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    Игроки «Челси» устроили потасовку на тренировке

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    Защитник «Челси» Антонио Рюдигер был выгнан с тренировки лондонского клуба после того, как у него произошел конфликт с вратарем Кепой Аррисабалагой.

    Антонио Рюдигер
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    Антонио Рюдигер

    Как сообщает The Telegraph, Рюдигер во время двустронки влетел в Кепу в подкате. Разгорелся горячий спор, за которым последовала эскалация и немец потолкался с голкипером.

    Случилось это на следующие сутки после первого поражения «Челси» при главном тренере Томасе Тухеле — лондонцы уступили «Вест Бромвичу» (2:5). Интересно, что и Рюдигер, и Кепа провели этот матч на скамейке запасных.

    В итоге пришлось вмешиваться тренеру — Тухель отправил Рюдигера остыть в раздевалку. Отмечается, что после проблема была решена, и защитник извинился перед Аррисабалагой.

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