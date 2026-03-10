11 марта в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ковентри» и «Престон Норт Энд». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ковентри — Престон Норт Энд с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Ковентри»
Турнирное положение: «Небесно-голубые» бьются за прямое повышение в классе. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Ковентри» лишь на 5 очков оторвался от ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Небесно-голубые» одолели «Бристоль Сити» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Сток Сити» (2:1). Плюс поединок с «Шеффилд Юнайтед» также принес три очка (2:1).
В пяти своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Ковентри» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: «Небесно-голубые» нынче на коне. Команда победила в 5 своих последних матчах.
Причем «Ковентри» традиционно неудачно противостоит «Престон Норт Энд». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.
«Престон Норт Энд»
Турнирное положение: «Лилейно-белые» проводят посредственный сезон. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.
Причем «Престон Норт Энд» на 8 очков отстает от зоны стыков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лилейно-белые» уступили «Оксфорд Юнайтед» (1:3).
До того команда была бита «Миллуоллом» (0:2). Причем чуть ранее она на выезде не уступила «Суонси» (1:1).
При этом «Престон Норт Энд» в 5 своих последних поединках разжился лишь двумя ничьими. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Лилейно-белые» находятся на эмоциональном спаде. Команда уступила в 2 своих последних поединках.
При этом «Престон Норт Энд» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот «Ковентри» команда не обыгрывает уже почти полтора года.
«Лилейно-белые» всеми силами пытаются зацепиться за стыки. Да и вообще, команда имеет амбиции подтянуться к стыкам.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ковентри» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.33.
Прогноз: «Небесно-голубые» на данном этапе выглядят весьма симпатично, тогда как престонцы не побеждают уже пять матчей кряду.
Ставка: Фора «Ковентри» -1.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.33
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Престон Норт Энд» не побеждает уже 5 матчей кряду
- «Ковентри» победил в 5 своих последних поединках
- «Лилейно-белые» больше 2 месяцев не побеждают на выезде
- «Небесно-голубые» набрали 42 очка в 17 домашних матчах
- «Престон Норт Энд» уступил в 2 своих последних поединках