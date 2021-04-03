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    Гол Хвичи принес «Рубину» победу над «Сочи»

    «Рубин» — «Сочи»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Казанский «Рубин» одержал домашнюю победу над «Сочи» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата России.

    «Рубин»
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    «Рубин»

    На 73-й минуте Хвича Кварацхелия открыл счёт в матче после розыгрыша углового. После удара игрока «Рубина» мяч влетел в верхний угол ворот сочинцев.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Сочи 1:0
    Гол: 1:0 Хвича Кварацхелия (71') Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт, Филип Уремович, Георгий Зотов, Илья Самошников, Дарко Йевтич (Александр Зуев, 80'), Михаил Костюков (Хвича Кварацхелия, 46'), Денис Макаров, Оливер Абильгор, Леон Мусаев (Олег Шатов, 62'), Джордже Деспотович Сочи: Николай Заболотный, Миха Мевля, Иван Новосельцев (Данила Прохин, 90'), Иван Миладинович, Артур Юсупов, Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Никита Бурмистров (Александр Руденко, 73'), Кирилл Заика (Эльмир Набиуллин, 72'), Антон Заболотный Предупреждения: Кристиан Нобоа (3'), Ибрагим Цаллагов (33'), Георгий Зотов (38'), Илья Самошников (45'), Антон Заболотный (57'), Александр Зуев (84'), Хвича Кварацхелия (90'), Иван Миладинович (90')

    Команда Леонида Слуцкого набрала 40 очков и переместилась на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Сочинцы с таким же количеством очков находятся на 5-й строчке.

    В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с «Ростовом» (10 апреля), а на следующий день «Сочи» дома примет «Зенит».

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