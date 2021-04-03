«Болонья» — «Интер»: счет матча 0:1, обзор голов

Миланскийодержал гостевую победу над(1:0) в матче 29-го тура чемпионата Италии.

На 31-й минуте Бастони слева прошёл вперёд и навесил к воротам хозяев. Удар головой Лукаку Равалья отразил, но Ромелу успешно сыграл на добивании.

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Интер 0:1 Гол: 0:1 Ромелу Лукаку (31') Болонья: Federico Ravaglia, Адама Сумаоро, Такэхиро Томиясу (Лоренцо Де Сильвестри, 34'), Данило, Митчелл Дейкс (Муса Джувара, 80'), Николас Домингес (Маттиас Сванберг, 69'), Никола Сансоне (Эмануэл Вигнато, 69'), Andreas Skov Olsen (Риккардо Орсолини, 80'), Роберто Сориано, Йерди Схаутен, Муса Бэрроу Интер: Самир Ханданович, Андреа Раноккия, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Ашраф Хакими, Эшли Янг (Маттео Дармиан, 70'), Николо Барелла (Матиас Весино, 90'), Кристиан Эриксен (Роберто Гальярдини, 61'), Марсело Брозович, Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 71') Предупреждения: Адама Сумаоро (31'), Андреа Раноккия (53'), Лоренцо Де Сильвестри (61'), Эмануэл Вигнато (82'), Муса Джувара (85'), Алессандро Бастони (86'), Марсело Брозович (86'), Роберто Гальярдини (88')

Для «Интера» это 9-я победа подряд в турнире. Команда с 68 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А. «Болонья» — 11-я (34).

В следующем матче «Интер» встретится 7 апреля дома с «Сассуоло», «Болонья» 11-го числа на выезде сыграет с «Ромой».