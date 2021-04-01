Мостовой: Приличный провал нашей «молодежки», а кричали «Вышли на Евро!»

Бывший футболист сборной Россиираскритиковал молодежную команду после поражения от Дании (0:3) в заключительном туре группового этапа Евро-2021 (U21).

«Провал. Причем приличный провал нашей молодежки. После Исландии вознесли. Но с Францией-то уже это не проходило. Датчане в последних пяти играх ни разу нам не проиграли вообще.

Ужасно провели 15 минут, убили интригу почти сразу. Непонятный был состав у нашей команды.

Нельзя перехваливать. Команда ничего не добилась. А то кричали: "Вышли на Евро!".

Да это же беда нашего футбола, что страна со 150 миллионами населения впервые за 10 лет вышла на Евро. Это же касается и первой сборной. Не надо кричать. Мы ничего не выигрывали очень давно», — приводит слова Мостового «Чемпионат».