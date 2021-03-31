Северная Ирландия — Болгария. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (31.03.2021)

В 21:45 в группе C европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Северная Ирландия»: Бэйли Пикок-Фаррел, Джамаль Льюис, Дэниел Баллард, Джонни Эванс, Крэйг Кэткарт, Джордж Сэвилл, Стивен Дэвис, Стюарт Даллас, Патрик Макнейр, Гэвин Уит, Джош Мадженнис.

«Болгария»: Daniel Naumov, Петко Христов, Валентин Антов, Andrea Hristov, Георги Костадинов, Antonio Vutov, Кирилл Десподов, Ivailo Chochev, Momchil Tsvetanov, Andrey Galabinov, Георги Йомов.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

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