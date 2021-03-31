В среду, 31 марта, в Белфасте на стадионе «Виндзор Парк» сборная Северной Ирландии сыграет с национальной командой Болгарии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по мск. Северная Ирландия — Болгария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Северная Ирландия

Сборная Северной Ирландии за последние 12 встреч одержала только одну победу, да и ту по пенальти. Этот выигрыш был в полуфинале плей-офф Евро-2020 над Боснией, но в финале они также в послематчевой лотерее уступили Словакии.

Помимо этих матчей ольстерцы еще трижды сыграли вничью и потерпели семь фиаско. В традиционном отборе к чемпионату Европы они стали третьими в своей группе, пропустив вперед себя Германию и Нидерланды.

Затем в розыгрыше Лиги наций был полный провал, где северные ирландцы понизились с Лиги Б до С. В одном квартете с Австрией, Норвегией и Румынией они заработали лишь два очка в шести играх.

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В этом отборочном цикле Северная Ирландия провела только одну встречу, уступив на выезде Италии со счетом 0:2. После этого она в товарняке потерпела фиаско от команды США — 1:2.

Болгария

Сборная Болгарии также сейчас находится в плачевном состоянии. За минувшие 11 встреч во всех турнирах она добилась только одной победы, обыграв в спарринге Гибралтар — 3:0.

Еще в этот период славянский коллектив дважды сыграл вничью и восемь раз был повержен. В отборе к Евро-2020 он занял четвертое место из пяти команд, набрав восемь очков.

В розыгрыше Лиги наций болгары тоже провалились, опустившись из дивизиона Б в дивизион С. В одной компании с Уэльсом, Финляндией и Ирландией они набрали всего два пункта в шести встречах.

Этот отборочный цикл начали с двух домашних поражений подряд, где они поочередно были биты сборными Швейцарии (1:3) и Италии (0:2).

Последний раз эти сборные встречались в 2008 году. И тогда Болгария выиграла со счетом 1:0. Всего между собой они провели семь встреч, где четыре раза побеждали болгары, дважды викторию праздновали ольстерцы и раз была мировая.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают перевес хозяевам. На победу Северной Ирландии предлагают — 2.06.

На викторию Болгарии дают — 4.82, ничья оценена — в 3.02.

Обе команды сейчас находятся не в лучших кондициях, редко радуя своих поклонников в последнее время победами. Вполне возможно, что и сейчас никто выиграть не сможет. Наш прогноз и ставка — ничья.